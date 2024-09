How I Met Your Mother: Alyson Hannigan ha un'idea per uno spin-off con Marshall

News Serie TV

Alyson Hannigan, che ha interpretato Lily nelle nove stagioni dell'amata comedy, ha un'idea in mente per un potenziale spin-off guidato dal suo marito televisivo.

Non è trascorso molto tempo dall'ultima volta in cui Alyson Hannigan è apparsa sul piccolo schermo nei panni di Lily Aldrin, ma non smette di pensare a un'idea interessante per rilanciare l'universo di How I Met Your Mother. Tralasciando lo spin-off How I Met Your Father, che non ha riscosso molto successo (è stato cancellato dopo la seconda stagione) e che lei ha ammesso di non avere ancora visto, Hannigan ha condiviso qual è la sua idea per riportare How I Met Your Mother nuovamente sugli schermi. Qualcosa che ha a che fare soprattutto con Marshall Eriksen, il sui marito televisivo.

How I Met Your Mother: Alyson Hannigan propone uno spin-off raccontato da Marshall

Durata nove stagioni, How I Met Your Mother è una delle comedy più amate degli ultimi anni a livello internazionale. Visto il successo, è stata poi proposta una Serie TV spin-off, How I Met Your Father, con personaggi nuovi e storie diverse, seppur con un'impostazione narrativa molto simile. Nell'originale, Alyson Hannigan ha interpretato Lily e la sua storia d'amore con Marshall ha conquistato il pubblico. Per combattere la nostalgia, l'attrice ha proposto una nuova idea per uno spin-off che coinvolge proprio Jason Segel: e se questa volta fosse Marshall a raccontare la storia di come Ted Mosby ha incontrato la misteriosa madre? In How I Met Your Mother, le vicende sono filtrate attraverso la voce di Ted che, ormai adulto, racconta ai suoi figli la storia di come ha incontrato la loro madre. Un mistero che verrà svelato soltanto alla fine. L'idea della Hannigan, però, propone un punto di vista differente. Come ha raccontato a People:

Andrebbe tipo così: "No, no, no, niente bambini. Non è andata così". E poi inizierebbe così: "Eravamo molto più grandi, prima di tutto..." e così potremmo semplicemente rifare la storia da capo.

In onda dal 2005 al 2014, How I Met Your Mother ha raccontato la storia di Ted alla ricerca dell'amore attraverso l'utilizzo di flashback che, nel mezzo, rivelano di più non soltanto della sua vita sentimentale, ma anche della sua forte amicizia con Lily, Marshall, Robin e Barney. Ma se nella serie tv originale è Ted a pilotare la narrazione, a detta di Alyson Hannigan sarebbe interessante questa volta cedere il "microfono" a Marshall. "Ognuno racconta la storia in modo diverso" ha precisato l'attrice, aggiungendo che sarebbe interessante tentare con "la narrazione di Marshall", il quale racconterebbe gli eventi che i fan conoscono già dal proprio punto di vista.