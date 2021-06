How I Met Your Father: Chris Lowell nel cast dello spin-off di How I Met Your Mother

News Serie TV

L'ex star di Veronica Mars interpreterà uno dei migliori amici di Sophie, il personaggio di Hilary Duff.

Abbiamo finalmente la prima aggiunta al cast di How I Met Your Father, lo spin-off di How I Met Your Mother ordinato ufficialmente a Hulu due mesi fa, dopo quella della protagonista Hilary Duff. Si tratta di Chris Lowell, attore famoso soprattutto per Veronica Mars ma visto anche in Private Practice e più recentemente in GLOW di Netflix. Lowell affiancherà Duff in questa nuova avventura romantica che, come la sitcom originale, sarà un viaggio alla scoperta del passato e del futuro della protagonista che racconterà a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre.

La trama di How I Met Your Father e tutto quello che sappiamo

In 10 episodi How I Met Your Father ricalcherà lo stile della popolare serie creata da Carter Bays e Craig Thomas, che tornano come produttori esecutivi. La serie, creata dai co-showrunner di This is Us e co-creatori di Love Victor Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, è ambientata in un prossimo futuro quando la protagonista Sophie (Duff) racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. Con un flashback, poi, si torna al 2021 mentre "Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle dating app e delle mille opportunità", si legge nella sinossi ufficiale.

Il ruolo di Chris Lowell e i legami con la serie originale

Stando a quanto riporta Deadline, Lowell interpreterà Jesse, uno dei migliori amici di Sophie. Il suo personaggio è descritto come "intelligente e cinico quando si tratta di amore"; è un aspirante musicista che lavora come autista di Uber per sbarcare il lunario e vive con il suo migliore amico Tom. Immaginiamo, quindi, che a breve verrà svelato anche il casting relativo al personaggio di Tom. Per il resto, sappiamo che How I Met Your Father avrà uno stile di regia che la renderà molto simile alla serie madre, ma non è ancora chiaro come si collegheranno le due serie (qui abbiamo riportato qualche teoria su How I Met Your Father e su come sarà collegato al suo spin-off).