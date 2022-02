How I Met Your Father: Annunciata la data di uscita italiana, ecco quando arriva su Disney+

News Serie TV

Il servizio di video in streaming di Disney ha finalmente fissato l'appuntamento con l'atteso spin-off di How I Met Your Mother con Hilary Duff protagonista.

La stavamo aspettando e finalmente è arrivata la comunicazione ufficiale: Disney+ ha annunciato la data di uscita di How I Met Your Father, la serie con Hilary Duff spin-off sequel della più nota How I Met Your Mother. La nuova comedy, che ha da poco debuttato negli Stati Uniti su Hulu, sarà disponibile in Italia in esclusiva su Disney+ da mercoledì 11 maggio.

How I Met Your Father: La trama

Ambietata nello stesso universo di How I Met Your Mother ma incentrata su una storia autonoma, How I Met Your Father si concentra su Sophie (Hilary Duff), una fotografa trentenne che in un futuro prossimo sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre. I flashback ci riportano poi al 2022 mentre Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle app di incontri e delle mille opportunità.

Il cast e i personaggi

Ad affiancare Sophie (interpretata, nella versione adulta del 2050 da Kim Cattrall) in questa avventura ci sono gli amici Jesse (Chris Lowell, Veronica Mars), un aspirante musicista che lavora come autista Uber; Valentina (Francia Raisa, Grown-ish), la migliore amica e coinquilina di Sophie, un'assistente stilista impulsiva; Sid (Suraj Sharma, God Friended Me), il migliore amico e coinquilino di Jesse proprietario di un bar; Charlie (Tom Ainsley, The Royals), un aristocratico inglese che frequenta Valentina e va improvvisamente a vivere con lei e Sophie; e Ellen (Tien Tran), la sorella adottiva di Jesse trasferitasi in città dopo il divorzio dalla moglie.

How I Met Your Father è creata dai co-showrunner di This is Us e co-creatori di Love Victor Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger e coinvolge i creatori di How I Met Your Mother Carter Bays e Craig Thomas come produttori esecutivi, nonché la storica regista della serie originale Pamela Fryman che ha diretto i primi due episodi. Come si capisce dalle prime anticipazioni trapelate dagli Stati Uniti, i collegamenti e gli easter egg pensati specificatamente per i fan di How I Met Your Mother non mancano quindi non ci resta che attendere l'11 maggio per scorprili tutti.