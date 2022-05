House of the Dragon: Maisie Williams non vede l'ora di guardare lo spin-off de Il Trono di Spade

News Serie TV

L'interprete di Arya Stark è già la fan numero uno della nuova serie di HBO che arriverà quest'estate: ecco perché.

House of the Dragon debutterà il prossimo 22 agosto in Italia su Sky e in streaming su NOW ma ha già una fan d'eccezione. Maisie Williams, l'interprete di Arya Stark ne Il Trono di Spade, ha detto di essere impaziente all'idea di poter vedere lo spin-off prequel della serie che l'ha resa famosa in tutto il mondo. C'è un motivo in particolare e l'attrice ne ha parlato con Variety.

La trama di House of the Dragon

Basata su Fuoco e sangue di George R.R. Martin, House of the Dragon è ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade e racconta la storia di Casa Targaryen. Più precisamente, cosa portò i pochi signori dei draghi sopravvissuti a farsi la guerra a vicenda e cadere in rovina? Come ricorderete, all'inizio della serie originale, Daenerys e il fratello Viserys erano gli ultimi Targaryen rimasti in vita, per quanto ne sapessero. Ma cosa è accaduto ai loro predecessori, un tempo potenti signori dei Sette Regni e cavalcatori di draghi? La serie racconterà così la storia di personaggi come Re Viserys (Paddy Considine), la principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), il principe Daemon Targaryen (Matt Smith), Lord Corlys Velaryon (Steve Touissant) e molti altri.

Perché Maisie Williams è impaziente di vedere la serie

Maisie Williams non ha nascosto il suo entusiasmo quando Variety le ha chiesto se vedrà House of the Dragon. L'attrice, che ha risposto con un deciso sì, ha spiegato che il motivo principale è la presenza di Olivia Cooke (che interpreta Alicent Hightower, la figlia del primo cavaliere del re con cui la vedete a destra nella foto in alto), sua grande amica. Ma non è l'unica ragione. Nel dettaglio, ha detto:

"La mia amica Olivia recita nella serie ed è stato davvero interessante parlare con lei dell'esperienza. Penso che in realtà ci sia molta più pressione. Tutte le preoccupazioni a proposito della nostra serie ora si stanno riversando su questo nuovo cast di persone che non hanno nulla a che fare con Il Trono di Spade. Voglio essere il più possibile di supporto per lei come attrice, ma sono anche davvero curiosa. Non vedo l'ora di guardare Il Trono di Spade - anche se non è Il Trono di Spade - e di viverlo come una persona che non è coinvolta direttamente. Perché non sono mai stata davvero in grado di rapportarmi alla cosa da esterna"

Insomma, finalmente Williams avrà l'opportunità di guardare al vasto universo de Il Trono di Spade e de Le cronache del ghiaccio e del fuoco come fan e non come persona direttamente coinvolta. Resta da vedere se House of the Dragon sarà all'altezza delle aspettative dei fan ma, chiaramente, sia l'interprete di Arya che noi non vediamo l'ora di scoprirlo. Un assaggio di ciò che ci aspetta lo trovate nel teaser trailer di House of the Dragon che vedete qui in basso.