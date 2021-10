House of the Dragon: Lo spin-off prequel de Il Trono di Spade si mostra nel primo emozionante teaser trailer

News Serie TV

La nuova serie è attesa negli Stati Uniti e anche in Italia, su Sky e NOW, nel 2022.

"I sogni non ci rendono re. I draghi sì". Il primo teaser trailer di House Of The Dragon, la serie spin-off prequel de Il Trono di Spade che racconterà la rovinosa caduta di casa Targaryen, si chiude con una massima che rende l'attesa ancora più esaltante. HBO ha svelato oggi questa prima intensa clip dove vediamo per la prima volta i protagonisti della nuova epopea fantasy, in arrivo sia negli Stati Uniti che in Italia (su Sky e in streaming su NOW) nel 2022.





La trama di House of the Dragon

Ideata dallo stesso autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco George R. R. Martin insieme a Ryan J. Condal (showrunner con Miguel Sapochnik), House of the Dragon è ambientata 200 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e ripercorre gli eventi che condussero al rovinoso crollo e alla fine del dominio di casa Targaryen. Si basa sul romanzo Fire & Blood che racconta i primi 150 anni di storia della casa di Daenerys & Co. In questo primo teaser si riconoscono facilmente alcuni dei protagonisti: Emma D’Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith in quelli del principe Daemon Targaryen e Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, la figlia di Otto Hightower (Rhys Ifans), il Primo Cavaliere del Re.

Le nuove aggiunte al cast

Nel diffondere il teaser, HBO ha annunciato anche quattro nuove aggiunte al già corposo cast. Si tratta di Wil Johnson nei panni di Ser Vaemond Velaryon, il fratello minore di Coryls Velaryon (Steve Toussaint) e comandante della marina di Velaryon; John Macmillan come Ser Laenor Velaryon, il figlio di Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen (Eve Best); Savannah Steyn come Lady Laena Velayron e Theo Nate nei panni di Ser Laenor Velaryon, anche loro figli di Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen.