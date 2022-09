House of the Dragon: Le giovani Rhaenyra e Alicent rubano la scena, ecco chi sono Milly Alcock ed Emily Carey

News Serie TV

Nei primi episodi della serie prequel de Il Trono di Spade, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti, le interpreti di Rhaenyra e Alicent adolescenti incantano con la loro performance: ecco chi sono e tutto quello che c'è da sapere.

I loro casting erano passati quasi inosservati. Giovani, con poche esperienze alle spalle e meno note delle loro controparti adulte Emma D'Arcy e Olivia Cooke , Milly Alcock ed Emily Carey in House of the Dragon sembravano essere destinate a interpretare semplicemente le versioni adolescenti (e più scialbe) di Rhaenyra Targaryen e della figlia del primo cavaliere del re Alicent Hightower. Ma, dopo aver visto i primi episodi della serie prequel de Il Trono di Spade (in Italia disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti ogni lunedì), possiamo dire con convinzione che sono nate due stelle. E che le giovani Rhaenyra e Alicent, unite da un'amicizia sincera che subirà inevitabilmente il colpo degli eventi, sono tra i personaggi più interessanti di House of the Dragon. Ma chi sono Milly Alcock ed Emily Carey? Come sono state scelte e come hanno gestito il peso di due ruoli tanto complessi quanto ambiti?

Milly Alcock, l'attrice australiana volata a Londra per sedersi sul Trono di Spade

Milly Alcock, il cui mome completo è Amelia May Alcock, è nata in Australia 22 anni fa. Ha iniziato a recitare nel 2014 in alcune serie teen australiane come Wonderland, High Life, The Gloaming - Le ore più buie e Reckoning. Il primo ruolo da protagonista, però, lo ha ottenuto nella serie Upright dove ha interpretato Meg, un'adolescente in fuga. Per cogliere al volo questa opportunità lavorativa, come ha svelato a Vogue, l'attrice ha messo in pausa gli studi. Ma la sua decisione si è rivelata fortunata visto che grazie a Upright ha vinto il prestigioso Casting Guild of Australia's Rising Star Award e si è fatta notare a livello internazionale.

In un'intervista al New York Post, Alcock ha svelato che non aveva mai visto Il Trono di Spade prima di ottenere la parte di Rhaenyra, ma di aver recuperato tutte le 8 stagioni della serie in sole due settimane dopo essere stata scelta. Ora che è entrata a tutti gli effetti nei panni della Principessa Targaryen, ha detto di avvertire un'affinità con il suo personaggio: come Rhaenyra non si aspettava di essere nominata legittima erede al Trono di Spade da suo padre Viserys, così lei non si aspettava di entrare nel cast di House of the Dragon. "Sentivo che il mio percorso si allineava al suo, trovandomi in una situazione che potenzialmente era possibile ma che non credevo si sarebbe mai verificata", ha dichiarato a EW.

Emily Carey condannata a essere "la giovane"

Nata a Londra ad aprile del 2003, Emily Carey ha 19 anni. Nel 2016 ha debuttato come attrice nella miniserie Houdini and Doyle ma la grande occasione è arrivata nel 2017 quando ha recitato nel film Wonder Woman nei panni di una giovane Diana, la protagonista che nella versione adulta era interpretata da Gal Gadot. L'anno successivo ha prestato il volto a una giovane Lara Croft in Tomb Raider prima di ottenere il primo ruolo regolare in una serie tv con Casualty. Insomma, quando Carey è stata scelta per interpretare per l'ennesima volta la versione più giovane di un determinato personaggio (in questo caso la Alicent di Olivia Cooke), le è sembrato curioso.

Ma, diversamente dalle sue precedenti esperienze, in House of the Dragon ha potuto dare il suo contributo per plasmare un personaggio che nel libro Fuoco e Sangue ci viene presentato già adulto. "Penso che io sia stata scelta per questo. Per creare qualcosa che nei libri non esisteva e mostrare come Alicent diventa la persona che poi sarà. I fan si aspetterebbero di odiarla subito. Ma credo invece che le persone potrebbero simpatizzare per lei. Segue le regole ed è molto rispettosa, ma penso anche che abbia lati che pochi si aspettano", ha spiegato Carey parlando con Screenrant.

Per noi Milly Alcock ed Emily Carey sono promosse a pieni voti. Sapere che a metà della prima stagione di House of the Dragon passeranno il testimone a Emma D'Arcy e Olivia Cooke ci rende persino un po' malinconici. Ma non vediamo l'ora di scoprire come si evolverà il loro ermetico rapporto.