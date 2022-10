House of the Dragon: La spiegazione del finale dell'episodio 8, cosa dice Viserys?

News Serie TV

La commovente performance di Paddy Considine e l'inizio ufficiale della Danza dei Draghi: ecco cosa significa e come interpretare l'ultima scena dell'ottavo episodio dello spin-off de Il Trono di Spade.

L'episodio 8 di House of the Dragon, disponibile in Italia su Sky e in streaming su NOW, segna un punto di svolta nella serie prequel de Il Trono di Spade che sta raccontando una parte della storia della grande casata dei Targaryen, i signori dei draghi da cui discenderà un giorno la Daenerys che abbiamo conosciuto nella serie madre. Il finale, in particolare, dà di fatto ufficialmente inizio alla guerra civile che i fan dei romanzi di George R.R. Martin conoscono come la Danza dei Draghi, la lotta per la successione al Trono di Spade tra più membri della famiglia. Ma come dobbiamo interpretare l'ultima scena e che significato hanno le parole dette dal re Viserys Targaryen (Paddy Considine)? Naturalmente se non avete ancora visto l'episodio in questione vi consigliamo di non proseguire con la lettura in quanto seguiranno importanti spoiler.

House of the Dragon: Il riassunto dell'episodio 8, Il Signore delle Maree

Nell'episodio 8, intitolato Il Signore delle Maree e ambientato 6 anni dopo i fatti dell'episodio precedente, tutti i membri della famiglie Targaryen, Velaryon e Hightower si ritrovano alla Fortezza Rossa per discutere della successione al Trono di Legno di Driftmark, il seggio dei Velaryon. Il fratello di Corlys Velaryon, Vaemond Velaryon (Will Johnson) pretende per sé il trono, mentre Rhaenyra (Emma D'Arcy) sostiene che spetti al suo secondogenito Lucerys Velaryon, figlio legittimo di ser Laenor Velaryon (ma in realtà, come tutti a corte sanno, figlio biologico di Harwin Strong). In seguito a una disputa che costa la testa a Vaemond per mano di Daemon (Matt Smith) e della sua spada di acciaio di Valyria, un malandato Re Viserys, ormai consumato dalla lebbra, dà il suo beneplacito alla proposta fatta a Rhaenys (Eve Best) da Rhaenyra: i figli di Rhaenyra e Laenor sposeranno le due figlie di Daemon e Laena diventando in futuro quindi regine consorti, una del Trono di Spade e l'altra del Trono di Legno.

La scena finale: Cosa dice Viserys a Alicent?

Dopo una cena turbolenta e un'apparente riappacificazione tra i cosiddetti Neri (la famiglia di Daemon e Rhaenyra) e i Verdi (Otto, Alicent e i figli che ha avuto da Viserys), con Alicent che sembra aver accettato la successione di Rhaenyra e quindi dopo di lei di suo figlio Jacaerys sul Trono di Spade, le cose precipitano velocemente. Viserys, fiaccato da oltre un decennio da una terribile malattia, soccombe e muore. La sua morte dovrebbe significare l'ascesa al Trono di Rhaenyra, nominata da lui erede diversi anni prima. Eppure uno scambio di persona e un banale fraintendimento sul letto di morte del re complicano decisamente le cose.

Viserys, infatti, trascorre gli ultimi momenti della sua vita accanto a sua moglie Alicent pensando, però, di avere vicino la figlia Rhaenyra. Credendo di parlare con quest'ultima, il re racconta ad Alicent del sogno di Aegon il Conquistatore e del Principe Promesso (la profezia di un Principe che arriverà per riunire i Sette Regni contro un nemico, profezia che Viserys aveva rivelato a sua figlia poco prima di nominarla sua erede). Alicent, non sapendo nulla di tutto questo, presume che si riferisca al figlio suo e di Viserys, Aegon, e pensa che Viserys voglia quest'ultimo sul Trono di Spade come suo successore. Nonostante Alicent e Rhaenyra si siano perdonate a vicenda, questo dettaglio e questo malinteso cambiano le carte in tavola segnando l'inizio della Danza dei Draghi.

Le ultime parole del re e i simbolismi dietro alla sua morte

Le ultime parole che Viserys dice sono "amore mio". A chi si riferisce? La regista dell'episodio Geeta Patel ha detto a EW che Paddy Considine le ha svelato a chi stava pensando. "Ma non dovrei dirlo. Lo lascerò dire a lui", ha detto. Molto probabilmente, però, si rivolge alla sua prima moglie Aemma, ancora afflitto dal senso di colpa per averla spinta a numerose gravidanze in cerca di un erede maschio, fino alla morte. In un'intervista con The Hollywood Reporter, l'interprete di Viserys Paddy Considine ha spiegato come la morte del suo personaggio sia anche carica di simbolismi:

"Alla fine, sembra un vecchio, anche se è ancora giovane. Ha solo pochi anni più di suo fratello, Daemon. Ma la malattia lo ha invecchiato. Ed è una metafora di ciò che il potere fa alle persone, anche se non lo usa per il proprio tornaconto personale. Non si ubriaca del potere, lui è una persona responsabile. Ma le sue responsabilità da re hanno ripercussioni anche sul suo corpo. Quindi è stato interessante mettere in scena il suo declino. Sta solo cercando di fare del bene. Riesce comunque a dire qualche parola prima di andarsene, cosa per cui sono grato".

Confermando implicitamente le teorie su Aemma come suo ultimo pensiero prima di morire, Considine ha aggiunto:

"La mamma di Rhaenyra, Aemma, è l'amore della vita di re Viserys. In un certo senso, è responsabile, perché era così ostinato nel volere un erede maschio, e ci sono state diverse gravidanze fallite, e si sente molto responsabile per averla spinta ad avere un figlio così tante volte. Questo è il suo grande rimpianto. Questo è in parte il motivo per cui ha scelto Rhaenyra come sua erede: c'è un bel po' di senso di colpa".

