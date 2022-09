House of the Dragon: Di quale malattia soffre re Viserys? Lo svela l'attore Paddy Considine

News Serie TV

Episodio dopo episodio, lo spin-off de Il Trono di Spade sta mostrando sempre di più i segni di un misterioso morbo che affligge uno dei protagonisti: ecco di cosa si tratta.

Chi sta seguendo House of the Dragon - lo spin-off de Il Trono di Spade disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti - si sarà accorto di un dettaglio molto importante che riguarda re Viserys Targaryen, il personaggio interpretato da Paddy Considine. Fin dal primo episodio gli sceneggiatori hanno mostrato che il re, quando si ferisce, tende a guarire molto lentamente e che le sue ferite si infettano facilmente. Le cose non sono andate meglio negli episodi successivi in cui abbiamo visto Viserys sofferente e ricoperto di piaghe in diverse parti del corpo. I fan si sono domandati giustamente quale sia la misteriosa malattia che affligge il personaggio elaborando diverse "diagnosi". La risposta ufficiale, però, è arrivata dal suo interprete Paddy Considine che ha chiarito tutti i dubbi.

House of the Dragon: Cosa succede a Viserys?

Ospite del podcast Game of Thrones West of Westeros di EW, Considine ha parlato apertamente delle condizioni di salute del suo personaggio rivelando non solo cosa causa la sua malattia ma anche che questa scelta degli sceneggiatori ha un forte significato metaforico. Ecco cosa ha detto:

"Viserys soffre di una forma di lebbra. Il suo corpo si sta deteriorando, le sue ossa si stanno deteriorando. In realtà non è vecchio, anzi è piuttosto giovane. Ha solo, sfortunatamente, questa cosa che si è impadronita del suo corpo. Diventa una metafora dell'essere re, dello stress e della tensione che comporta questo compito, e delle conseguenze fisiche e mentali"

House of the Dragon e le differenze con il romanzo: 5 scene tratte direttamente da Fuoco e Sangue Leggi anche

Il re ha perso già due dita dal primo al quarto episodio (divisi da un intervallo di tempo di circa 4 anni) e le sue condizioni non potranno che peggiorare. Oggi la lebbra, conosciuta anche come morbo di Hansen, è una malattia curabile ma naturalmente nel mondo medievaleggiante de Il Trono di Spade e dell'opera dello scrittore George R.R. Martin la medicina non è così avanzata. È interessante la metafora di cui parla Considine, che è anche un riferimento alla descrizione che Martin fa del personaggio in Fuoco e Sangue. Nel libro Viserys è descritto come un brav'uomo, un re che cerca di essere giusto ma che è poco preparato alle pressioni di governo. Anche in House of the Dragon soffre molto le conseguenze della sua posizione di potere e dimostra di pagarne il prezzo fisicamente.

L'appuntamento con House of the Dragon è ogni lunedì in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili ovviamente anche on demand.