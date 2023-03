House of the Dragon: La seconda stagione sarà più corta, ma c'è anche una buona notizia

News Serie TV

HBO taglia due episodi dello spin-off de Il Trono di Spade, ma pensa anche già alle terza e (forse) alla quarta stagione: ecco gli ultimi aggiornamenti su House of the Dragon.

La seconda stagione di House of the Dragon sarà composta da 8 episodi, quindi due in meno rispetto al ciclo inaugurale. Lo rivela Deadline spiegando che la decisione rientra in un piano creativo di più ampio respiro, con HBO che starebbe valutando di dare già il via libera a una terza stagione e accarezzando l'idea di una quarta.

House of the Dragon: Ecco perché la seconda stagione avrà due episodi in meno

Dopo il debutto la scorsa estate (in Italia la prima stagione è disponibile su Sky e in streaming su NOW), lo spin-off de Il Trono di Spade ambientato 172 anni prima degli eventi della serie originale e incentrato sui Targaryen è stato subito rinnovato per una seconda stagione. Il piano iniziale prevedeva una nuova stagione lunga 10 episodi, come la prima, ma pare che sia cambiato durante la stesura delle sceneggiature. Il taglio di 2 episodi non sarebbe dovuto quindi a ragioni economiche, quindi per ridurre i costi, ma si baserebbe esclusivamente su una decisione creativa.

Il piano per una terza e una quarta stagione

Stando a quanto riferito da Deadline, lo showrunner della serie Ryan Condal e l'autore di Fuoco e Sangue nonché produttore esecutivo George R.R. Martin avrebbero discusso a lungo su come suddividere le storie tra le varie stagioni, quali battaglie includere e come (pare che una grande battaglia, originariamente prevista per la seconda stagione, sarà posticipata e inserita nella terza). La stagione 3 potrebbe essere approvata molto presto da HBO che, stando a quanto riferito, starebbe guardando già a una quarta e preferirebbe impostare un piano a lungo termine per la serie in modo da avere una visione complessiva e non dover fare progetti di stagione in stagione.

In un post sul suo blog, lo scorso ottobre Martin aveva condiviso con i fan il suo piano, che includerebbe quattro stagioni. "Ci vorranno quattro stagioni complete di 10 episodi ciascuna per rendere giustizia alla Danza dei Draghi dall'inizio alla fine", aveva scritto. Sembra che però, per il momento, lui e Ryan Condal non si siano ancora messi d'accordo sul numero esatto di stagioni. Intanto le riprese della seconda stagione dovrebbero iniziare a breve, con un debutto previsto su HBO e in Italia su Sky e NOW nel 2024.