House of the Dragon, la serie evento su Sky e NOW: Tutto quello che bisogna sapere

Guida introduttiva alla serie evento dell'estate: dov'è ambientata, cosa racconta, con quali personaggi e dove vederla in tv e in streaming.

House of the Dragon: sarà capitato anche a voi di imbattervi in qualche sua immagine o sequenza in giro per il web o in televisione nelle ultime settimane. Cos'è la serie di cui tutti parlano? Semplicemente l'evento televisivo dell'estate. Uno dei titoli più attesi degli ultimi anni. Un colossal come raramente se ne vedono in tv che promette di stregare e lasciare a bocca aperta chiunque. Non solo i fan de Il Trono di Spade, la serie di successo di cui è lo spin-off e il prequel, e non solo gli appassionati del genere fantasy. Perché parla a tutti e parla di temi universali: famiglia, successione, tradimento, potere. L'appuntamento è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti, dal 22 agosto. Cosa racconta, chi sono i protagonisti, come vederla, com'è nata la sua storia, perché se ne parla così tanto... Abbiamo realizzato una guida per prepararsi al meglio.

House of the Dragon: Una storia che inizia da lontano

House of the Dragon è ambientata principalmente a Westeros, uno dei continenti che danno forma al mondo immaginato dallo scrittore statunitense George R.R. Martin nei popolari romanzi della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco, dalla quale è stata tratta Il Trono di Spade. Un continente che ricorda l'Europa medioevale, dove le stagioni possono durare anni e un unico re governa sui sette regni in cui si divide. In un'insenatura sulla costa orientale, Approdo del Re, la capitale, è dove si trova il trono, protetto dietro le alte mura della Fortezza Rossa. Per quello scomodo scranno, il potere e le fortune che ne derivano, si sono combattute guerre sanguinosissime, nel corso dei secoli. Molto di quello che ci viene raccontato è cominciato circa 200 anni prima delle vicende narrate ne Il Trono di Spade, diverso tempo dopo che i Sette Regni furono riuniti sotto la dinastia Targaryen.

I Targaryen non sono originari di Westeros, provengono dal continente orientale e grazie alla loro forza immensa come ultima famiglia di Signori dei Draghi dell'antico Impero di Valyria - nel senso che sono gli unici in grado di allevare e servirsi dei draghi come noi facciamo con i cavalli, con l'unica differenza che quelli sputano fuoco, uccidono e distruggono - hanno conquistato il continente dopo che un cataclisma ha annientato la loro civiltà spingendoli su un'isola sulla costa orientale di Westeros, da allora conosciuta come Roccia del Drago. Quella dei Targaryen è sempre stata una storia che ha affascinato i lettori dei romanzi, al punto che Martin si è sentito in dovere di approfondirla in un romanzo spin-off intitolato Fuoco e sangue, esattamente come il motto ufficiale della dinastia, dal quale è tratta la serie. Premesso che non è fondamentale aver visto Il Trono di Spade per apprezzare House of the Dragon, poiché racconta eventi avvenuti prima e non ha la vocazione di spiegare come si sia arrivati a quella situazione, questa non parte dal principio ma si concentra sulla quinta e sesta generazione successiva alla conquista, precisamente sul periodo in cui tutto comincia a precipitare, spingendo la gloriosa stirpe verso la rovina e la quasi totale scomparsa (ne Il Trono di Spade, troviamo Viserys e Daenerys come ultimi, lontani discendenti di una Casa Targaryen ormai caduta in disgrazia). Guarda House of the Dragon su NOW

La trama e i personaggi di House of the Dragon

All'inizio di House of the Dragon la questione che tormenta il quinto re dei Sette Regni Viserys I Targaryen (interpretato dall'attore di The Outsider Paddy Considine), conosciuto come un uomo cordiale, gentile e onesto sotto il quale il regno ha vissuto un lungo periodo di pace, è stabilire la propria successione. La Principessa Rhaenyra (Emma D'Arcy, vista in Truth Seekers), primogenita del re, una cavalca draghi coraggiosa e determinata, si aspetta di diventare la prima regina regnante dei Sette Regni, come vorrebbe anche suo padre, ma in quanto donna è messa in discussione da più fronti.

L'erede più indicato sembra essere Daemon Targaryen (Matt Smith, The Crown), fratello minore di Viserys e zio di Rhaenyra, un guerriero impareggiabile che brandisce Sorella Oscura, una delle due lame d'acciaio di Valyria più antiche trasmesse ai Targaryen di generazione in generazione. Lui è il comandante della Guardia cittadina, cavalca il feroce drago Caraxes, eppure non sembra così interessato a quel ruolo. L'opposizione a Rhaenyra è alimentata apparentemente dall'invidia e dagli interessi dalla Principessa Rhaenys (Eve Best, Nurse Jackie), sposata con il più famoso navigatore della storia di Westeros, Lord Corlys Velaryon detto Serpente di Mare (Steve Toussaint, Berlin Station), un tempo candidata a succedere a suo nonno Jaehaerys I Targaryen come sovrana dei Sette Regni ma messa da parte in favore del cugino Viserys solo perché donna. Ed è contrastata sempre apparentemente da Lady Alicent (Olivia Cooke, Bates Motel), figlia del Primo Cavaliere Ser Otto Hightower (Rhys Ifans, Berlin Station), considerata la donna più attraente del regno, cresciuta nella Fortezza Rossa, molto vicina al re e amica d'infanzia di Rhaenyra. Queste ingerenze, alcune velate altre per nulla, muovono i fili di una crescente rivolta interna ed esterna destinata a spaccare la famiglia e il regno, fino ai giorni più bui della loro storia.

Una storia che può piacere a tutti

Con Cronache del ghiaccio e del fuoco George R.R. Martin ha avuto il merito di essere riuscito ad avvicinare alle masse un genere per pochi, spesso denigrato, fantasioso e per certi aspetti estraniante. Che è il motivo del suo enorme successo. In realtà, limitare tutto entro i confini del fantasy sarebbe sbagliato. Sì, ci sono alcuni elementi tipici del genere, ma sono pochi. La sua, piuttosto, è una storia che parla dell'uomo, delle sue contraddizioni e delle sue ambiguità sul piano morale. Una storia di intrighi politici e lotta per il potere che, rispetto a un certo fantasy tradizionale, ben poco ha di incantevole, anzi, ricorre spesso a immagini violente e sessualmente esplicite. E Il Trono di Spade prima e House of the Dragon ora non fanno eccezione, essendone gli adattamenti. E se una garanzia in più viene dal fatto che Martin sia egli stesso l'ideatore della serie, insieme con Ryan J. Condal (Colony), quello che possiamo aspettarci è un racconto in cui i ribaltamenti di fronte saranno frequenti, nessun personaggio potrà ritenersi indispensabile e l'unica legge sarà quella di colui che siederà sul Trono di Spade.

Dove vedere House of the Dragon

Come nelle grandi occasioni, House of the Dragon gode di una programmazione in cui i tempi di attesa sono azzerati. L'appuntamento è su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) e in streaming su NOW, dal 22 agosto con la versione originale sottotitolata in simultanea con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 21:15 (dalla seconda settimana alle 22:15), e dal 29 agosto con la versione doppiata in italiano in contemporanea con gli USA alle 21:15, ogni lunedì con un nuovo episodio per dieci settimane. Sia su Sky sia su NOW tutti gli episodi sono via via disponibili anche on demand, sempre con doppio audio. Guarda House of the Dragon su NOW