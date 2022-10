House of the Dragon: L'episodio 7 è troppo buio, scatta l'ironia social ma HBO si difende

News Serie TV

Nell'episodio 1x07 dello spin-off de Il Trono di Spade, i fan hanno dovuto aguzzare la vista di fronte ad alcune scene con una scarsissima illuminazione: i commenti più divertenti e la risposta di HBO.

Ci risiamo. HBO non impara dai propri errori? È quello che hanno pensato molti fan di House of the Dragon guardando l'ultimo episodio andato in onda, il settimo. Il motivo? Come era già accaduto in un episodio della serie madre Il Trono di Spade (il terzo della stagione finale, intitolato La lunga notte), nell'episodio 1x07 dello spin-off la fotografia è sembrata troppo scura in diverse scene. Gli spettatori si sono lamentati perché alcuni momenti chiave dell'episodio erano davvero difficili da guardare a causa della scarsissima luminosità. In poche ore sui social hanno riversato commenti e meme ironici ma HBO non è stata a guardare. La rete dove va in onda la serie negli Stati Uniti (in Italia, lo ricordiamo, è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW), infatti, si è affrettata a specificare che si è trattato di "una scelta creativa intenzionale".

Se non avete ancora visto l'episodio in questione non proseguite con la lettura perché seguiranno spoiler.

House of the Dragon e la poca luce: Le scene incriminate

L'episodio 7, intitolato Driftmark e diretto da Miguel Sapochnik (lo stesso del famoso La lunga notte, guarda caso), si apre con il funerale di Laena Velaryon (Nanna Blondell), moglie di Daemon Targaryen (Matt Smith), proprio sull'isola che è il quartier generale della sua famiglia. Già all'inizio dell'episodio il tono è cupo e i colori sono desaturati e freddi. La visibilità, però, peggiora nettamente più avanti nell'episodio quando Daemon e Rhaenyra (Emma D'Arcy) si trovano sulla spiaggia e condividono un momento di intimità. Nel frattempo Aemond Targaryen (Leo Ashton) decide di cavalcare il drago della defunta Laena, Vhagar, per impossessarsene. Queste scene, seppur girate in primo giorno, sono state modificate in post-produzione per sembrare ambientate nel cuore della notte. Il risultato? Gli spettatori hanno dovuto decisamente strizzare gli occhi per non perdersi i particolari.

I commenti più divertenti e la spiegazione di HBO

Su Twitter in poche ore si sono moltiplicati tweet e meme di chi scherzava sulla scarsa illuminazione dell'episodio e ricordava il famoso episodio La lunga notte prendendosela con HBO. C'è chi ha addirittura proposto soluzioni utili per migliorare l'esperienza di visione: impostare la "modalità film" o "modalità cinema" del proprio televisore, aumentare solo il contrasto ma non la luminosità, impostare la temperatura su "Freddo" e disattivare il sensore della luminosità automatica o la "Modalità di risparmio energetico", per esempio.

Can I get a little light in this episode ? #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/wM9wqy9vOT — Nellie (@NellieWatches) October 3, 2022

Me looking for Vhagar in that one scene that was completely dark #HouseoftheDragon pic.twitter.com/mnNePL5T3h — Evan Wilder (@evanthewilder) October 3, 2022

Le critiche si sono fatte così insistenti da spingere HBO e HBO Max a intervenire. In risposta all'ennesimo utente che lamentava il buio eccessivo, HBO Max su Twitter ha scritto: "Apprezziamo che ci hai scritto per quanto riguarda una scena in notturna di House of the Dragon: Episodio 7 che appare scura sul tuo schermo. La luce attenuata di questa scena è stata una scelta creativa intenzionale". Il buio che si vede sullo schermo, insomma, prefigura i momenti oscuri e particolarmente difficili che attendono i Targaryen, gli Hightower e i Velaryon sia più avanti nell'episodio che negli anni a venire.

I restanti tre episodi della stagione 1 di House of the Dragon arriveranno i prossimi lunedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con il finale atteso per il 24 ottobre.