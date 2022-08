House of the Dragon: Gli ascolti crescono con il secondo episodio

News Serie TV

La nuova serie supera i 10 milioni di spettatori negli Stati Uniti. In Italia è disponibile su Sky e in streaming su NOW.

Molti più spettatori hanno seguito la nuova serie fantasy House of the Dragon in occasione del secondo appuntamento di questa settimana, superando il record fissato dalla premiere. L'episodio 2, intitolato The Rogue Prince e in Italia disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA (da lunedì prossimo anche con la versione in italiano), è stato visto su HBO e HBO Max da 10,2 milioni di spettatori, in crescita di due punti percentuali rispetto al primo episodio.

Il successo di House of the Dragon

Ricordiamo che, con 9,98 milioni di spettatori, quello di House of the Dragon è stato il miglior debutto di una nuova serie originale nella storia di HBO, superiore del 350% ai numeri della premerie de Il Trono di Spade, la serie di cui è lo spin-off e il prequel. Premesso che un calo fisiologico degli ascolti dopo il primo episodio è di gran lunga più comune, la rete aggiunge in quest'occasione che, dopo una settimana di disponibilità, l'episodio Gli eredi del drago sta per sfondare il tetto dei 25 milioni di spettatori negli Stati Uniti.

Grazie anche al successo di pubblico del primo episodio, House of the Dragon è stata velocemente rinnovata per una seconda stagione. "Siamo oltremodo orgogliosi di ciò che l'intero team di House of the Dragon ha realizzato con la prima stagione", ha dichiarato la vice presidente esecutiva della programmazione di HBO Francesca Orsi. "Il nostro cast e la nostra troupe fenomenali hanno affrontato una sfida enorme e hanno superato tutte le aspettative, offrendo uno spettacolo che si è già affermato come un appuntamento televisivo imperdibile. Un enorme ringraziamento a George, Ryan e Miguel per averci guidato in quest'avventura. Non potremmo essere più entusiasti di continuare a dare vita all'epica saga di Casa Targaryen con la seconda stagione".

