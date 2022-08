House of the Dragon dove è stata girata? Ecco i meravigliosi luoghi delle riprese della serie

News Serie TV

Castelli maestosi, spiagge bianche e antiche città fortificate: ecco le location più suggestive della serie prequel de Il Trono di Spade, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

House of the Dragon, l'attesa serie fantasy ambientata 200 anni prima de Il Trono di Spade e incentrata su Casa Targaryen, è finalmente disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Chi ha già visto il primo episodio, arrivato lo scorso 22 agosto, si sarà reso conto di essere di fronte a una produzione imponente caratterizzata da una minuziosa cura dei dettagli e dalla scelta di location mozzafiato che non passano certo inosservate. I Sette Regni di Westeros, il mondo fantastico medievaleggiante nato dalla mente di George R.R. Martin, fanno da sfondo a un'avvincente storia familiare basata sul romanzo Fuoco e Sangue dello stesso autore. Per ricrearli, questa epica nuova serie fantasy è partita dall'Inghilterra e - proprio come aveva fatto la serie originale - si è poi spostata anche in altre location europee. Scopriamo insieme dove è stata girata House of the Dragon e quali sono i principali luoghi delle riprese.

House of the Dragon: Le principali location della serie

Il quartier generale delle riprese di House of the Dragon si colloca in Inghilterra, precisamente presso gli Studi Leavesden di Watford, poco più a nord di Londra. In questi studi, che in passato hanno già ospitato grandi produzioni Warner Bros. come i film della saga di Harry Potter e quelli di Mission Impossible, sono stati creati tutti i set interni della serie.

La Cornovaglia e altri set nel Regno Unito

La splendida costa della Cornovaglia, con le sue distese di spiagge bianche e le imponenti scogliere a picco sul mare, ha fatto da sfondo a diverse scene di House of the Dragon. Dalle notizie circolanti in rete e riportate in particolare dal ben informato sito Winter is Coming durante i mesi della lavorazione, sappiamo che per le riprese è stata utilizzata l'isola di St Michael's Mount, uno dei gioielli della regione. Proprio qui è stato collocato il castello di Driftmark, fortezza che si trova su un'isola della Baia della Acque Nere che è la sede di Casa Velaryon, una delle casate più potenti che conosciamo in House of the Dragon. In una delle foto promozionali della serie, proprio quella in cui vediamo Lord Corlys Velaryon su una scogliera (la foto principale dell'articolo, in alto), si riconosce un altro luogo della Cornovaglia: Kynance Cove, una baia che l'organizzazione National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty ha inserito tra i luoghi inglesi da proteggere e valorizzare. Qui sono state riprodotte le isole Stepstones - un territorio che si trova nella parte meridionale del Mare Stretto e che dal libro Fuoco e Sangue sappiamo essere centrale - ed è stato ricostruito un vasto accampamento dell'esercito Velaryon.

Diverse scene sono state girate anche nella pittoresca Holywell Beach, la spiaggia dalla sabbia dorata che si intravede anche in una delle immagini promozionali che ritrae Daemon Targaryen e Rhaenyra Targaryen (Matt Smith e Emma D'Arcy, nella foto qui sotto). Altri luoghi delle riprese in Inghilterra sono stati il Derbyshire, nella parte settentrionale del Paese, e il Surrey, regione a sud ovest di Londra dove, precisamente ad Aldershot, è stato costruito un grande set per una scena di un torneo.

I castelli e le fortezze medievali di Portogallo e Spagna

Da fonti portoghesi, sappiamo inoltre che una delle location più suggestive che ha ospitato le riprese di House of the Dragon in Portogallo è stata il Castello di Monsanto (nella foto in basso), una fortezza medievale ora in rovina caratterizzata dalla presenza di enormi massi di granito incorporati nell'architettura del villaggio circostante. La produzione, inoltre, è tornata nelle città spagnole di Trujillo e Cáceres. La prima vanta alcune delle rovine romane più affascinanti della Spagna mentre la seconda, patrimonio dell'umanità UNESCO, è famosa per le sue monumentali mura e per i suoi palazzi in pietra risalenti al XVI secolo; già durante la lavorazione de Il Trono di Spade, queste due location erano state utilizzate per girare alcune scene ambientate ad Approdo del Re e a Vecchia Città.

L'appuntamento con House of the Dragon è ogni lunedì in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili ovviamente anche on demand.