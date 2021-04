House of the Dragon: Fabien Frankel nel cast dello spin-off de Il Trono di Spade

News Serie TV

L'attore interpreterà un membro della Guardia Reale dei Targaryen nella serie prequel di Game of Thrones.

Casa Targaryen potrà contare su un nuovo protettore. L'attore Fabien Frankel è stato scelto per interpretare un membro della Guardia Reale della nobile casata dei draghi in House of the Dragon, lo spin-off prequel de Il Trono di Spade atteso per l'anno prossimo su HBO.

Il ruolo di Fabien Frankel in House of the Dragon

Frankel interpreterà Ser Criston Cole, un cavaliere di origine dorniana figlio dell'attendente del Lord di Blackhaven di casa Dondarrion. “Cole non ha terre né titoli, tutto ciò che ha sono il suo onore e la sua incredibile abilità con la spada", si legge nella descrizione ufficiale. Cole è un personaggio che appare nel libro Fire & Blood di George R.R. Martin su cui si basa House of the Dragon. L'attore, londinese e figlio d'arte, è apparso recentemente nella miniserie di Netflix The Serpent e, curiosamente, ha recitato con la star de Il Trono di Spade Emilia Clarke nella commmedia romantica Last Christmas.

La trama di House of the Dragon

House of the Dragon sarà ambientata 300 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e ripercorrerà gli eventi che condussero alla rovinosa caduta di casa Targaryen. Guidata dagli showrunner Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal e coinvolgendo lo stesso autore della saga letteraria George R. R. Martin, trarrà ispirazione dal romanzo che racconta i primi 150 anni di storia della casa di Daenerys & Co.. È possibile che il libro, tuttavia, sia solo un punto di partenza per raccontare una storia che arrivi fino agli eventi, conosciuti, della ribellione di Robert Baratheon congiungendosi, quindi, con la trama della serie madre.

Il resto del cast

Frankel si unisce a un cast che include, tra gli altri, Paddy Considine (The Outsider) nel ruolo di re Viserys Targaryen, Matt Smith (Doctor Who, The Crown) come il principe Daemon Targaryen, Olivia Cooke (Bates Motel) nel ruolo di Alicent Hightower, Emma D'Arcy (Truth Seekers) che sarà la principessa Rhaenyra Targaryen e Rhys Ifans nel ruolo di Otto Hightower, il primo Cavaliere del re.

La produzione della serie dovrebbe iniziare questa primavera, con un debutto previsto per il 2022.

Foto: Fabien Frankel via IMDb