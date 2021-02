House of the Dragon: Ecco quando inizieranno le riprese dello spin-off de Il Trono di Spade

News Serie TV

Il responsabile dei contenuti di HBO Casey Bloys ha confermato che la produzione della serie incentrata sui Targaryen partirà molto presto.

Ci sarà ancora da aspettare prima di poter vedere House of the Dragon, l'atteso spin-off prequel de Il Trono di Spade che racconterà la storia della casata Targaryen 300 anni prima dei fatti della serie madre. Ma fortunatamente i lavori procedono a gonfie vele visto che, come previsto, le riprese inizieranno molto presto, precisamente nel mese di aprile. A confermarlo a TVLine è il responsabile dei contenuti di HBO e HBO Max Casey Bloys.

House of the Dragon: Primo ciak ad aprile

"Si stanno preparando. Inizieranno le riprese ad aprile", ha detto Bloys aggiungendo che gli showrunner Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal "hanno scritto per molto tempo" e hanno le bozze di tutti e 10 gli episodi della prima stagione "in varie fasi". Il capo di HBO non ha voluto parlare in modo approfondito del tono o dell'atmosfera della nuova serie ma si è detto consapevole della grande responsabilità di cui si sono fatti carico gli autori di House of the Dragon. "Sono tutti consapevoli che la serie originale è stata un grande spettacolo e faranno il possibile per onorarla. Ma vogliono anche raccontare diversi tipi di storie. Quindi sarà sicuramente una serie che si inserisce nell'universo de Il Trono di Spade ma penso anche che avrà delle novità che solo Ryan e Miguel riusciranno ad apportare", ha spiegato Bloys confermando che l'uscita di House of the Dragon rimane programmata, per il momento, per il 2022.

La trama e il cast di House of the Dragon

Per chi ancora non lo sapesse, House of the Dragon - basata sul romanzo di George R.R. Martin Fire & Blood - sarà ambientata 300 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e ripercorrerà gli eventi che condussero al rovinoso crollo di casa Targaryen. Tra i nomi del cast già annunciati ci sono Paddy Considine (The Outsider) nel ruolo di Re Viserys Targaryen, Matt Smith (Doctor Who e The Crown) nel ruolo del principe Daemon Targaryen, Olivia Cooke (Bates Motel) in quello di Alicent Hightower, la bellissima figlia del Primo Cavaliere del Re Otto Hightower, e Emma D'Arcy (Truth Seekers) che sarà la principessa Rhaenyra Targaryen, la figlia maggiore di re Viserys.