House of the Dragon e le differenze con il romanzo: 5 scene tratte direttamente da Fuoco e Sangue

Lo spin-off de Il Trono di Spade in Italia è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti: ecco i punti di contatto con il libro di George R.R. Martin su cui è basata.

House of the Dragon, la serie spin-off prequel de Il Trono di Spade, è finalmente arrivata in tv dopo una lunga attesa (in Italia è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti con un nuovo episodio ogni lunedì). Come è noto, è ambientata nello stesso universo della serie originale ma si basa su Fuoco e Sangue, il libro di George R.R. Martin che racconta la storia secolare dei Targaryen, una delle famiglie più potenti di Westeros, il Continente Occidentale nato dall'immaginazione dello scrittore statunitense. Dopo aver visto qualche episodio, possiamo valutare la fedeltà di questo adattamento e scovare affinità e differenze tra il romanzo e la serie. Se, come è naturale, diversi cambiamenti sono stati apportati alla storia per adattarla al piccolo schermo, ci sono anche dei dettagli che House of the Dragon ha rigorosamente mantenuto intatti. Abbiamo selezionato cinque scene della serie che sono state riprese direttamente da Fuoco e Sangue.

House of the Dragon: Come un'immaginaria cronaca storica è diventata una serie tv

Iniziamo col dire che Fuoco e Sangue non è esattamente un romanzo nel senso stretto del termine. Copre centinaia di anni della storia dei Targaryen raccontando gli eventi salienti a partire dalla storia di Aegon il Conquistatore, il primo a conquistare il Continente occidentale e a unire i sette regni grazie ai draghi fondando anche Approdo del Re. House of the Dragon è ambientata circa un secolo dopo la conquista di Aegon e circa duecento anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. Copre quindi soltanto una porzione del maestoso racconto che troviamo in Fuoco e Sangue, precisamente la cosiddetta Danza dei Draghi, vale a dire la guerra civile che scoppiò tra due rami di casa Targaryen per la successione al trono. L'opera, più che come un romanzo, è strutturata come una cronaca: Martin immagina che sia stata scritta da un maestro, tale maestro Gyldayn, il quale riporta i fatti citando tre fonti principali (un giullare di corte, un Septon e un Gran Maestro). Ciascuno di loro fornisce il proprio resoconto di uno stesso evento e non è raro che diano versioni contrastanti. Tocca perciò a House of the Dragon fare chiarezza e approfondire situazioni e fatti che nel libro vengono soltanto citati.

5 scene tratte direttamente da Fuoco e Sangue

È chiaro che gli autori di House of the Dragon abbiano goduto di una certa libertà nell'aggiungere nuove scene o abbellire fatti già presenti in Fuoco e Sangue. Tuttavia abbiamo individuato alcune importanti scene tratte direttamente dal libro e molto fedeli alla cronaca riportata da Martin.

La principessa Rhaenyra è il coppiere del Concilio ristretto

Nel primo episodio di House of the Dragon si vede la Principessa Rhaenyra (Milly Alcock) ricoprire un ruolo particolare: serve il vino durante le riunioni del Concilio ristretto. Dal libro sappiamo che è proprio suo padre, re Viserys (Paddy Considine), ad averle voluto affidare il ruolo di coppiere durante tutte le riunioni a cui partecipa. È un dettaglio che ci fa capire quanto Viserys si fidi di sua figlia descritta nelle pagine del libro come "la delizia del regno".

Daemon, guerriero senza pietà

Il fratello di Viserys, Daemon (Matt Smith), è un guerriero feroce e violento. In House of the Dragon lo vediamo a capo della Guarda cittadina. In effetti fu proprio lui a fondare le cosiddette Cappe Dorate, il manipolo di soldati a protezione di Approdo del Re. Nella serie guida una pesante rappresaglia che prevede l'uccisione e la mutilazione di diversi ciminali. Questa scena, per quanto brutale, è tratta direttamente dal libro dove si legge: "Tagliava le mani a borseggiatori, castrava gli stupratori e uccideva uomini in risse di strada".

Mysaria è un personaggio del libro

La donna con cui Daemon ha una relazione, la prostituta Mysaria (Sonoya Mizuno), non è un personaggio creato appositamente per la serie tv. Esiste anche in Fuoco e Sangue dove, proprio come ci viene mostrato in una scena di House of the Dragon, la troviamo a Roccia del Drago insieme a Daemon mentre mette una mano sul drago di lui, Caraxes.

Otto Hightower complotta con la figlia Alicent

Già nel primo episodio di House of the Dragon traspare l'odio che il primo cavaliere del Re, Otto Hightower (Rhys Ifans), nutre verso Daemon. L'obiettivo di Otto è ingraziarsi il re affinché non designi come suo successore il fratello. Per farlo, tra le altre cose, manda la figlia Alicent (Emily Carey) a consolare il re in lutto nelle sue stanze incoraggiandola persino a indossare uno degli abiti di sua madre defunta. Anche questo episodio è tratto direttamente dalle pagine di Fuoco e Sangue.

Rhaenyra viene nominata legittima erede

Sia nel libro che nella serie, Rhaenyra viene nominata Principessa di Roccia del Drago e quindi legittima erede al Trono di Spade. La scena verso la fine del primo episodio, quando a corte tutti i grandi signori di Westeros arrivano per giurarle fedeltà durante una sontuosa cerimonia, è tratta dalle pagine di Fuoco e Sangue dove è descritta esattamente come la vediamo sullo schermo.

L'appuntamento con House of the Dragon è ogni lunedì in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15.