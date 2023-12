House of the Dragon 2, arrivano gli Stark: Ecco l'attore che interpreterà l'antenato di Jon Snow

News Serie TV

Lo spin-off de Il Trono di Spade torna con la seconda stagione su Sky e NOW la prossima estate: tra i nuovi volti c'è anche Tom Taylor, interprete di Cregan Stark.

Oltre a mostrarci il primo teaser trailer della seconda stagione di House of the Dragon, HBO ha ufficializzato i nuovi personaggi e i relativi interpreti che vedremo nei prossimi episodi dello spin-off de Il Trono di Spade (che in Italia arriveranno su Sky e in streaming su NOW nell'estate del 2024). Qualcosa si era capito già dagli eventi del finale della prima stagione, ma ora abbiamo la certezza: vedremo anche una figura molto popolare tra i lettori di Fuoco e Sangue, il libro di George R.R. Martin su cui è basata la serie, cioè Cregan Stark. Antenato di Eddard Stark e, di conseguenza, anche di Jon Snow, Cregan è il Lord di Grande Inverno al tempo della Danza dei draghi e sarà interpretato dall'attore britannico Tom Taylor.

House of the Dragon: Chi è Cregan Stark e perché sarà importante nella prossima stagione

Tom Taylor, 22 anni, è noto soprattutto per aver recitato accanto a Idris Elba e Matthew McConaughey nel film La Torre Nera del 2017. In madrepatria è conosciuto anche per i suoi trascorsi nel drama della BBC Doctor Foster e nella serie The Last Kingdom. Qualcosa ci dice che in House of the Dragon subirà un bel cambio look, visto che l'attore è biondo ma il suo personaggio - come tutti gli Stark - viene descritto nel libro di Martin come un uomo con capelli lunghi e scuri e barba folta.

Cregan era stato nominato già nel finale della prima stagione di House of the Dragon, quando Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) aveva deciso di mandare i suoi due figli a cercare alleati. Lucerys Velaryon (Elliot Grihault) era andato a Capo Tempesta e lì aveva trovato la morte. Jacaerys (Harry Collett), invece, si era diretto verso nord per raccogliere il sostegno di Grande Inverno e del Lord Cregan Stark. Il libro di Martin ci dà di proposito resoconti contrastanti su ciò che sarebbe accaduto tra Jacaerys, Cregan e altri personaggi a Grande Inverno. Quindi la serie, così come ha fatto per alcuni importanti risvolti di trama nella prima stagione, potrà prendere la direzione che vorrà. Di certo, però, sappiamo che Cregan sarà un personaggio chiave della Danza dei draghi.

Le altre nuove aggiunte al cast

Le altre new entry annunciate sono Clinton Liberty (Normal People) nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna (Coronation Street) che interpreterà il cavaliere di Roccia deel Drago Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf e Vincent Regan che interpreterà invece Ser Rickard Thorne, cavaliere dalla parte dei Verdi. Già annunciati nei nuovi episodi anche Abubakar Salim (Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) e Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong.