House of the Dragon: Fuoco e sangue si scontrano nel primo trailer della seconda stagione

I nuovi episodi dello spin-off de Il Trono di Spade arrivano su HBO e, in Italia, su Sky e in streaming su NOW nell'estate del 2024.

La Danza dei draghi entrerà nel vivo nella seconda stagione di House of the Dragon. Durante la mega convention di cultura pop CCXP che si sta svolgendo in questi giorni a San Paolo, in Brasile, HBO ha diffuso il primo teaser trailer di questo secondo capitolo dello spin-off de Il Trono di Spade ambientato 172 anni prima della nascita dell'ultima Targaryen legittima rimasta, Daenerys, e incentrato sulla dinastia dei cavalcatori di draghi. Guardatelo qui sotto mentre aspettiamo impazienti l'uscita prevista per l'estate 2024 su HBO e, in Italia, su Sky e in streaming su NOW.

House of the Dragon 2: Le anticipazioni della seconda stagione

Girata nei mesi scorsi nel Regno Unito e uscita indenne dagli scioperi di Hollywood (gli attori sono quasi tutti britannici e avevano un contratto Equity che non li legava al sindacato SAG-AFTRA in sciopero), la seconda stagione di House of the Dragon ripartirà da dove si era interrotta la prima. Nel primo ciclo abbiamo assistito alle lotte di potere che hanno messo gli uni contro gli altri i sostenitori di Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) e quelli del figlio maschio di re Viserys (Paddy Considine), Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney). Nella seconda stagione, che sarà lunga 8 episodi (due in meno rispetto al ciclo inaugurale) continuerà lo scontro tra i Verdi e Neri dopo il drammatico finale della prima stagione. Dopo che Aegon e Rhaenyra sono stati entrambi incoronati re e regina dalle rispettive fazioni, e Aemond (Ewan Mitchell) ha ucciso Lucerys (Elliot Grihault) abbattendo il suo drago Arrax nei cieli di Capo Tempesta, la guerra civile è ufficialmente iniziata e le cose saranno inevitabilmente più cruente andando avanti. Come ha sottolineato il co-creatore e co-showrunner della serie Ryan Condal, la battaglia di Capo Tempesta "spinge la storia oltre il limite ed è un punto di non ritorno". "La guerra verrà combattuta. Moriranno in tanti. E il vincitore alla fine salirà sul trono", dice una fredda regina Alicent nel trailer.

La regista della serie Claire Kilner, parlando con The Hollywood Reporter, ha dichiarato: "La seconda stagione ha otto episodi meravigliosi, con così tante cose che accadono in ogni episodio che abbiamo difficoltà, a volte, a ridurre tutto a un'ora di episodio". Ha aggiunto che lo showrunner Ryan Condal ha fatto la scelta "di dare alla stagione una buona apertura e un buon finale", e ha promesso che le puntate saranno "ricche di emozionanti avventimenti e visivamente esaltanti".

Le nuove aggiunte al cast

Sono state annunciate, inoltre, nuove aggiunte al cast. Le new-entry sono Clinton Liberty (Normal People) nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna (Coronation Street) che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne. Già annunciati nei nuovi episodi anche Abubakar Salim (Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) e Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong.