House of Cards: Robin Wright ha un unico rammarico per come è finita la serie

Oltre due anni dopo la fine del drama di successo di Netflix, l'interprete di Claire Underwood ammette di non essere rimasta pienamente soddisfatta del finale.

House of Cards è una serie che rimarrà nella storia della tv per diversi motivi. È stata la prima produzione originale di Netflix, ha rivoluzionato la narrazione della politica sul piccolo schermo e ha dovuto affrontare persino uno scandalo che ha portato il protagonista Frank Underwood interpretato da Kevin Spacey ad essere eliminato dopo la quinta stagione, a un solo ciclo di episodi dalla fine. Questo inaspettato colpo di scena ha fatto sì che gli sceneggiatori rivolgessero tutte le attenzioni sul personaggio di Claire Underwood (Robin Wright), la moglie del protagonista che, da braccio destro del marito, si fa strada fino alla Casa Bianca. Come sappiamo, a un certo punto quest'ultima diventa presidente degli Stati Uniti. Ma come e a che prezzo? A distanza di oltre due anni dalla fine della serie, la sua interprete Robin Wright ha commentato il destino assegnato al suo personaggio ammettendo di avere un unico rammarico.

House of Cards: Robin Wright avrebbe voluto che Claire Underwood fosse stata eletta presidente legittimamente

Come sa chi ha visto interamente House of Cards, già nella quinta stagione Frank Underwood aveva nominato la moglie sua vicepresidente per poi rassegnare le dimissioni e far diventare lei presidente in modo che lei potesse poi perdonarlo per i suoi crimini. Con premesse del genere, è stato molto semplice far morire Frank fuori dallo schermo in modo che Wright diventasse protagonista assoluta dell'ultima stagione della serie. Intervistata da PeopleTV, però, Wright ha affermato di non essere rimasta pienamente soddisfatta del finale riservato al suo personaggio, nonostante lei stessa abbia avuto voce in capitolo nella stagione finale dello show dirigendo il finale della serie. "È stato un vero onore chiudere la mia esperienza nella serie anche come regista. Però avrei voluto che Claire fosse stata eletta legittimamente presidente. Sarebbe stato un piccolo segnale per il mondo, per dire 'Vedi? Una cosa del genere è possibile.'". L'attrice, insomma, avrebbe voluto che Claire avesse raggiunto quel traguardo senza menzogne, sotterfugi e omicidi. Peccato che un esito del genere non sarebbe stato molto in linea con il personaggio, spesso dedito a diversi tipi di inganni pur di ottenere il potere (come il marito, d'altronde). La scelta degli sceneggiatori, quindi, sembra molto più verosimile.

Robin Wright non voleva accettare il ruolo di Claire

L'attrice, nel corso dell'intervista, ha detto anche che all'inizio era riluttante a firmare per House of Cards perché in quel periodo avrebbe preferito fare cinema e, soprattutto, perché non aveva voglia di interpretare "una donna trofeo di un politico". Il regista e produttore David Fincher, tuttavia, la convinse dicendole che il personaggio di Claire si sarebbe evoluto in un personaggio molto più complesso. "Lui mi disse 'questo show sarà rivoluzionario, Lo streaming, è questa la strada per il futuro. Prenderà il sopravvento'", ha ricordato l'attrice. E Fincher, in effetti, aveva ragione su tutto.