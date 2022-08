House of Cards: Kevin Spacey dovrà risarcire 31 milioni di dollari di danni

News Serie TV

Lo ha stabilità il tribunale di Los Angeles, dopo le accuse di molestie sessuali che avevano portato al suo licenziamento dalla serie di Netflix.

Un giudice della Corte Suprema di Los Angeles ha stabilito che l'attore 63enne Kevin Spacey dovrà pagare quasi 31 milioni di dollari a MRC, la società di produzione della serie House of Cards, come risarcimento per le perdite subite conseguentemente al danno causato dalla sua presunta cattiva condotta dietro le quinte dell'acclamato drama di Netflix, principalmente con il suo licenziamento.

Interprete per cinque delle sei stagioni di House of Cards del democratico diventato 46° Presidente degli Stati Uniti d'America Frank Underwood, Spacey era stato allontanato dalla serie dopo le accuse di molestie sessuali mosse nei suoi confronti da alcuni giovani uomini membri dello staff. Le accuse, che includevano il presunto palpeggiamento di un assistente di produzione, avevano spinto MRC ad avviare un'indagine interna e, alla fine, a rescindere i contratti di recitazione e produzione che legavano Spacey allo show, portando all'interruzione della produzione della sesta stagione, alla riscrittura delle sceneggiature per escludere il personaggio di Frank e alla riduzione del numero di episodi. Il giudice ha confermato ora un risarcimento nei confronti di MRC stabilito in precedenza con un arbitrato, in base al quale la condotta di Spacey ha provocato la rottura con colpa degli accordi, con conseguente danno materiale e di immagine.

"Siamo soddisfatti della sentenza del tribunale", ha dichiarato l'avvocato di MRC Michael J. Kump dello studio Kinsella Weitzman Iser Kump Holley LLP in un comunicato. Sebbene non sia d'accordo con le conclusioni dell'arbitrato e affermi di non aver molestato sessualmente nessuno, Spacey, attraverso i suoi legali, ha riferito di comprendere e accettare che tali conclusioni su tale questione devono essere rispettate, ritenendo tuttavia che il risarcimento riconosciuto a MRC non sia razionalmente correlato alle specifiche violazioni riscontrate dall'arbitrato.