Homecoming 2 su Amazon Prime Video dal 22 maggio: Ecco il primo trailer con Janelle Monáe

News Serie TV

Julia Roberts torna in questi nuovi episodi del thriller psicologico solo come produttrice esecutiva.

Amazon Prime Video ha annunciato finalmente la data di debutto della seconda stagione di Homecoming! Il thriller psicologico di Sam Esmail (Mr. Robot), lo scorso anno nominato a tre Golden Globe, tornerà sulla piattaforma di video in streaming il 22 maggio, con una nuova protagonista. Janelle Monáe, vista in Moonlight e Il diritto di contare, ha preso il posto di Julia Roberts (ora solo produttrice esecutiva con Esmail), portando la storia da un'altra parte. Il teaser trailer diffuso per l'occasione ne offre un assaggio.





Homecoming 2: Un nuovo mistero e una nuova protagonista

Nella seconda stagione, Monáe interpreta Jackie, una veterana che si risveglia in una barca al largo di un lago senza memoria di come sia arrivata lì e addirittura della propria identità. La sua ricerca di risposte la porta nel cuore della Geist Group, la compagnia che si occupa dell'iniziativa soprannominata Homecoming. Nel frattempo, Walter Cruz (Stephan James) sta cercando di costruirsi una nuova vita e di riprendersi dai traumi della guerra e dal progetto Homecoming quando si accorge che ne esiste una versione ancora più insidiosa, se solo riuscisse a ricordare. L'impiegata del Geist Audrey Temple (Hong Chau), invece, si ritrova inaspettatamente ai vertici della scala gerarchica della compagnia.

Le nuove aggiunge al cast

Oltre alla Monáe, il cast della stagione 2 di Homecoming si avvale di altre due aggiunte prominenti: l'attore premio Oscar Chris Cooper (Il ladro di orchidee), nei panni di Leonard Geist, l'eccentrico fondatore della compagnia, e l'attrice vincitrice di un Emmy Joan Cusack (Shameless), nel ruolo dell'altrettanto eccentrica Francine Bunda, un ufficiale dell'esercito con un approccio al lavoro non convenzionale.