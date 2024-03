Heartstopper, la stagione 3 arriverà a ottobre: Il video dell'annuncio

News Serie TV

La salute mentale sarà tra i temi della nuova stagione. Diffusa la trama ufficiale.

Non è l'estate ma l'autunno, "quando cadono le foglie", la finestra di uscita della stagione 3 di Heartstopper. E grazie a un video appena condiviso da Netflix nei propri canali social, possiamo essere ancora più precisi: i nuovi otto capitoli della storia d'amore tra Nick e Charlie, così come delle storie queer del loro gruppo di amici, saranno disponibili in streaming a ottobre.





Heartstopper: Cosa ci aspetta nella stagione 3

Il video mostra alcuni momenti del dietro le quinte dell'ottavo e ultimo episodio, le cui scene saranno ambientate in parte in un luna park. "Le cose si sono fatte bollenti", anticipa Kit Connor. "La tensione è alta. Ci sono tensione sessuale, amore... Siamo molto presi". E questa sembrerebbe una buona notizia, considerando che la stagione precedente si era conclusa con un tono d'incertezza, con Nick apparentemente titubante nell'inviare al suo ragazzo un SMS con scritto "Ti amo".

Stando alla trama ufficiale della stagione 3, la prossima volta che incontreremo i due innamorati la questione sarà ancora questa, ma sicuramente non solo questa. Charlie (Joe Locke) vorrebbe dire a Nick che lo ama. Anche Nick ha qualcosa di importante da dire a Charlie. Mentre i mesi passano e le vacanze estive finiscono, gli amici iniziano a rendersi conto che l'anno scolastico arriverà con le sue gioie e le sue sfide. Man mano che imparano di più l'uno dell'altro e dalle loro relazioni, pianificano eventi e feste sociali e iniziano a pensare alle scelte universitarie, tutti devono imparare a fare affidamento su coloro che amano quando la vita non va secondo i piani.

L'ideatrice Alice Oseman, anche autrice e illustratrice del romanzo grafico su cui la si basa la serie, ha dichiarato: "Non vedo l'ora che venga pubblicata la terza stagione di Heartstopper. La stagione 2 si è conclusa con Nick che iniziava a comprendere la portata dei problemi di salute mentale di Charlie, ed è questo che guiderà la storia attraverso la stagione 3. Sebbene Heartstopper celebrerà sempre la gioia e punterà sulla speranza, sono davvero entusiasta che stiamo permettendo al tono della serie di maturare insieme ai nostri amati personaggi che crescono. Salute mentale, sesso, ambizioni universitarie e altro ancora: Nick, Charlie e i ragazzi di Heartstopper stanno crescendo, imparando di più di se stessi e degli altri e sperimentando nuovi desideri, nuove paure e nuove gioie mentre si avvicinano all'età adulta".