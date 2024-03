Heartstopper ospita la star di Bridgerton Jonathan Bailey nella stagione 3: L'indiscrezione

News Serie TV

Un account Instagram lancia l'indiscrezione secondo cui la star di Bridgerton interpreterà un personaggio tratto dal fumetto di Alice Oseman.

L'attesissima stagione 3 di Bridgerton potrebbe non essere l'unica occasione per Netflix per mettere in mostra il fascino e il talento di Jonathan Bailey. Stando a un'indiscrezione che ha fatto velocemente il giro del web, l'attore britannico, di recente anche nella miniserie acclamata dal pubblico e dalla critica Compagni di viaggio, interpreterà un ruolo nella terza stagione del teen dramedy LGBTQ Heartstopper.

Heartstopper 3: Arriva Jonathan Bailey?

La voce è partita da un account Instagram che, prima di diventare privato, aveva mostrato Jonathan Bailey in una serie di fotografie, incluse un paio in cui l'attore teneva in mano un cartello con scritto "I diritti dei trans sono diritti umani". Come è stato notato da Screen Rant, il nome dell'account in questione, Jack Maddox, si ispira probabilmente a Henry Maddox, un personaggio secondario del fumetto del 2021 di Lauren James e Alice Oseman The Ethics of Infatuation Dynamics, ambientato nell'universo della graphic novel della Oseman sulla quale si basa la serie di Netflix, intitolata anch'essa Heartstopper.

Maddox è un celebre classicista per il quale Charlie Spring - attenzione alle anticipazioni! -, uno dei due protagonisti di Heartstopper, ha una cotta, una di quelle cotte per un personaggio famoso. Nel fumetto, la sua pagina Wikipedia lo presenta come uno studioso ed ex musicista che presenta programmi di storia. Prima della sua carriera accademica, Maddox suonava la tastiera in una rock band e partecipava al Rally Dakar. Dettagli che si allineano con la biografia di Jack Maddox su Instagram, alimentando l'indiscrezione secondo cui Bailey sia stato scelto per il ruolo nella prossima stagione.

Sempre nel fumetto, la cotta di Charlie per Maddox porta il suo ragazzo, Nick Nelson, a diventare insicuro e geloso poiché non assomiglia per niente all'accademico. Tuttavia, più tardi, lo stesso Nick sviluppa una leggera infatuazione per una celebrità. Poiché il secondo ciclo di episodi si è concluso con una nota di incertezza, con Charlie titubante sull'inviare un "Ti amo" per messaggio a Nick, potrebbe essere interessante vedere come la presenza di Maddox influirà sulla loro relazione.

Per ora da Netflix non è arrivata nessuna conferma (e neppure smentita) sul coinvolgimento di Jonathan Bailey nella serie. Non si hanno conferme neppure sull'intenzione della Oseman di inglobare la sottotrama di Maddox nei prossimi episodi. La terza stagione, le cui riprese sono terminate a dicembre, dovrebbe arrivare in tv entro l'estate.