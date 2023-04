Heartstopper: La stagione 2 ha finalmente una data

News Serie TV

Un video girato dietro le quinte della serie ci svela quanto dovremo ancora aspettare prima di poter vedere la nuova stagione.

È passato un anno da quando Heartstopper ha fatto capolino su Netflix dopo il successo della deliziosa graphic novel di Alice Oseman. Le bastarono pochi giorni per conquistare il pubblico di tutto il mondo, diventando uno dei successi della piattaforma streaming. Oggi, un teaser trailer girato dietro le quinte dalla serie LGBTQ+ svela finalmente quanto dovremo ancora aspettare prima di poter mettere gli occhi sul prossimo capitolo della storia d'amore di Charlie e Nick e su quelle dei loro amici: la stagione 2 debutterà il 3 agosto!





Heartstopper: La storia e i protagonisti della serie tv

Creata dalla stessa Oseman, Heartstopper, che lo scorso dicembre abbiamo inserito tra le 10 migliori serie tv del 2022, racconta con una semplicità, franchezza e compostezza senza precedenti l'inizio dell'innamoramento tra due adolescenti inglesi: Charlie (interpretato da Joe Locke), un ragazzo pacato, sensibile, nervoso e forse troppo riflessivo che ha da poco fatto coming out, e Nick (Kit Connor), il suo nuovo compagno di banco, un giocatore di rugby, come tale molto popolare tra i loro coetanei. Più tempo trascorrono insieme, più Charlie si rende conto di quanto Nick sia un ragazzo meraviglioso, tanto gentile quanto premuroso con lui, più Nick avverte di provare per Charlie sentimenti che vanno oltre l'amicizia, sentendosi così confuso e spaventato.

La seconda stagione riporterà sullo schermo tutti i personaggi principali; non solo William Gao, Tobie Donovan e Yasmin Finney, interpreti di Tao, Isaac e Elle, i migliori amici di Charlie, ma anche Stephen Fry e Olivia Colman, visti nei panni del Sig. Barnes, il preside della Truham Grammar School, e Sarah, la mamma di Nick. Ricordiamo nel frattempo che Netflix ha già ordinato una terza stagione.