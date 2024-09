HBO ordina The Chair Company con Tim Robinson, data e teaser trailer di Beauty in Black e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, nuove aggiunte ai cast di The Better Sister e The Rainmaker e il trailer ufficiale di Twilight of the Gods.

Secondo ordine di una comedy per HBO in pochi giorni. La rete americana ha dato l'okay definitivo alla produzione di The Chair Company, co-ideata e interpretata dall'attore e comico Tim Robinson (Saturday Night Live), che va ad aggiungersi all'altra new entry con Rachel Sennott.

Scritta con Zach Kanin, The Chair Company segue Robinson nei panni di William Ronald Trosper, un uomo che si ritrova a indagare su una grande cospirazione in seguito a un imbarazzante incidente sul lavoro. Il resto del cast include Lake Bell (Harley Quinn), Sophia Lillis (I Am Not Okay With This), Will Price (Piccoli brividi), Joseph Tudisco (Law & Order) e Lou Diamond Phillips (Prodigal Son).

"Con un'impronta che solo Tim e Zach possono dare a un personaggio, William Ronald Trosper segue la consolidata tradizione dei personaggi della commedia HBO", ha dichiarato la vicepresidente esecutiva della programmazione comedy della rete Amy Gravitt in un comunicato. "Non potrei essere più felice di annunciare l'acquisizione di questo show incredibilmente piacevole".

Beauty in Black: Data e teaser trailer della prima serie di Tyler Perry per Netflix

Netflix ha annunciato con un teaser trailer che Beauty in Black, prima serie del gigante di Hollywood Tyler Perry creata per il servizio streaming, debutterà con gli episodi della Parte 1 il 24 ottobre. Il drama segue due donne dalle vite molto diverse - Kimmi (Taylor Polidore Williams), in lotta per guadagnarsi da vivere dopo che sua madre l'ha cacciata di casa, e Mallory (Crystle Stewart), al timone di un'attività di successo - che si ritrovano invischiate l'una nel mondo dell'altra.

Michael Harney si unisce al cast di The Better Sister

La star di Orange Is the New Black Michael Harney reciterà in The Better Sister, prossimo thriller di Prime Video con Jessica Biel e Elizabeth Banks nei panni di due sorelle estraniate, Chloe e Nicky. Quando Adam (Corey Stoll), il marito di Chloe, viene assassinato brutalmente, il principale sospettato lascia sotto shock l'intera famiglia, mettendo a nudo segreti rimasti a lungo sepolti. Secondo Deadline, Harney ricorrerà nei panni di Doorman Arty, il fedele portinaio del palazzo in cui vive la famiglia di Chloe.

Anche Dan Fogler nell'adattamento de L'uomo della pioggia

A USA Network continuano i casting per The Rainmaker, legal drama basato sul celebre romanzo di John Grisham L'uomo della pioggia. L'ultimo ad aver firmato per un ruolo regolare è Dan Fogler, visto di recente in Eric. Il suo personaggio, Melvin Pritcher, è un infermiere con un segreto esplosivo al centro di una vasta cospirazione.

JonBenét Ramsey: Chris Bauer e altre aggiunte al cast della miniserie crime

Paramount+ ha completato altri quattro casting per JonBenét Ramsey (titolo provvisorio), miniserie incentrata sul misterioso omicidio dell'omonima bambina di 6 anni la notte di Natale del 1996 a Boulder, in Colorado. Chris Bauer (True Blood) è stato scelto per il ruolo dell'agente di polizia Tom Koby, il cui dipartimento è il primo ad arrivare sulla scena dopo che JonBenét viene data per dispersa. Clifton Collins Jr. (Jockey) sarà il detective Trujillo, che svolge il suo lavoro senza mostrare molta iniziativa. Rory Cochrane (Winning Time) interpreterà John Eller, il comandante della divisione detective del Dipartimento di Polizia di Boulder. Angus K. Caldwell impersonerà invece Burke Ramsey, il figlio maggiore di John e Patsy Ramsey e il fratello di JonBenét.

Twilight of the Gods: Il trailer ufficiale della serie animata di Zack Snyder

L'attesa serie animata di Netflix Twilight of the Gods, una nuova interpretazione audace e spettacolare della mitologia scandinava a cura di Zack Snyder (Rebel Moon), si mostra nel trailer ufficiale in attesa del debutto il 19 settembre.