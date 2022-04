HBO Max ordina Dead Boy Detectives, basata sul fumetto della DC Comics

News Serie TV

La serie è nelle mani di Steve Yockey, l'ideatore de L'assistente di volo.

Un altro fumetto della DC Comics diventerà una serie tv di HBO Max. Il servizio streaming dietro Titans, Doom Patrol, Peacemaker e DMZ ha ordinato la produzione di Dead Boy Detectives, adattamento dell'omonima opera scritta dall'acclamato Neil Gaiman, lo stesso di Sandman, e illustrata da Matt Wagner e Malcolm Jones III, i cui personaggi sono stati introdotti proprio da Sandman nel numero #25.

La trama e il cast di Dead Boy Detectives

Scritta dall'ideatore de L'assistente di volo Steve Yockey e da lui prodotta a livello esecutivo con Jeremy Carvel (Doom Patrol), Sarah Schechter e l'immancabile Greg Berlanti (Titans, The Flash, Batwoman, Superman & Lois, Stargirl e tantissime altre), Dead Boy Detectives racconta una storia di fantasmi che parla di perdita, dolore e morte dal punto di vista di Edwin Payne e Charles Rowland, due adolescenti inglesi morti, e della loro amica molto viva Crystal Palace. Invece di entrare nell'aldilà, Edwin e Charles rimangono sulla Terra per diventare investigatori che indagano su crimini che coinvolgono il soprannaturale.

I tre personaggi sono già apparsi nell'episodio Dead Patrol della terza stagione di Doom Patrol, in Italia ancora inedita, interpretati da altri attori. In Dead Boy Detectives, Edwin, Charles e Crystal avranno i volti di George Rexstrew, Jayden Revri (The Lodge) e Kassius Nelson (White Lines). Il resto del cast include Briana Cuoco (L'assistente di volo) nel ruolo di Jenny the Butcher, Ruth Connell (Supernatural) di Night Nurse, Yuyu Kitamura (The Expatriates) di Niko e Jenn Lyon (Claws) di Esther.

Neil Gaiman: Gli altri adattamenti delle sue opere

Dead Boy Detectives è solo l'ultima di una lunga lista di serie tv basate sulle opere di Neil Gaiman. L'adattamento dello stesso The Sandman è in lavorazione a Netflix, con Tom Sturridge nel ruolo di Sogno. Dopo Good Omens con David Tennant e Michael Sheen, rinnovata per una seconda stagione, Prime Video sta lavorando con lo scrittore e produttore inglese all'adattamento de I ragazzi di Anansi, Anansi Boys, con Malachi Kirby e Delroy Lindo nei due ruoli principali - Charlie Nancy e Anansi/Mr. Nancy. Inoltre, si sono concluse dopo tre stagioni American Gods, basata sull'acclamato romanzo omonimo, e dopo sei stagioni di enorme successo Lucifer, un altro personaggio di Sandman.