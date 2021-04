Hawkeye: Terminate le riprese della serie Marvel, l'annuncio di Jeremy Renner

News Serie TV

La nuova serie del MCU, che vedrà il ritorno di Occhio di Falco, arriverà su Disney+ entro la fine dell'anno.

Buone notizie per gli appassionati Marvel: sono terminate le riprese di Hawkeye, la serie di Disney+ che riporterà Jeremy Renner nei panni di Clint Barton alias Occhio di Falco. Lo ha annunciato lo stesso attore con un post su Instagram nel quale si è congratulato con il cast e con la troupe per l'ottimo lavoro svolto sul set.

La trama e il cast di Hawkeye

Scritta da Jonathan Igla (Mad Men) e diretta da Amber Finlayson, Katie Ellwood e Rhys Thomas, Hawkeye si concentra su Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un membro dei Giovani Vendicatori, destinata a prendere il mantello di Occhio di Falco dal Clint Barton di Renner. La serie, una delle tante ambientate nel Marvel Cinematic Universe (MCU) è attesa su Disney+ entro la fine dell'anno e arriverà dopo WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, quest'ultima in arrivo a giugno. Oltre a Renner e Steinfeld, in Hawkeye recitano Vera Farmiga (Bates Motel), Florence Pugh (The Little Drummer Girl), Fra Fee (Les Misérables), Tony Dalton (Better Call Saul), Alaqua Cox e Zahn McClarnon (Pronti a tutto, Longmire).

Hawkeye: Jeremy Renner si congratula con i colleghi

"Congratulazioni a tutti, a Marvel e Disney+, alla nostra crew, al team degli stunt e all'incredibile cast per tutto il duro lavoro fatto per questa serie", ha scritto Jeremy Renner postando una foto che lo ritrae mentre applaude. "Non vediamo l'ora di condividerla con voi. Grazie per l'incredibile avventura... #hawkeye", ha concluso aggiungendo, in una storia di Instagram la frase "Questo non è un addio, è solo un arrivederci".