Hawkeye dedica una featurette e un poster a Yelena Belova prima del gran finale

News Serie TV

L'assassina interpretata da Florence Pugh è tornata nella serie Marvel proprio al momento giusto: ecco perché ci aiuta a orientarci nella cronologia del MCU.

Disney+ ha svelato una speciale clip dietro le quinte degli episodi più recenti di Hawkeye che tornerà domani, 22 dicembre, con l'ultimo attesissimo episodio. La protagonista della featurette è Yelena Belova, la sorella adottiva di Natasha Romanoff già vista in Black Widow e interpretata nuovamente da Florence Pugh. A lei è stato dedicato anche un nuovo character poster che vedete in basso. Tornata nel MCU alla fine dell'episodio 4 di Hawkeye nei panni di un misterioso assalitore che attacca Clint Barton/Occhio di Falco (Jeremy Renner), Belova si è poi dimostrata sorprendentemente amichevole nei confronti della protetta di Clint, Kate Bishop (Hailee Steinfeld) prima di riverlarle la sua vera missione. Ma in un dialogo tra le due avvenuto nello scorso episodio i fan hanno notato un dettaglio che ci permette di collocare nel tempo e nella cronologia del MCU i fatti della serie anche alla luce del film attualmente in sala Spider-Man: No Way Home.





Il ritorno di Yelena Belova in Hawkeye

Nel penultimo episodio dell'ultima serie MCU di Disney+, la sorella di Natasha Romanoff Yelena Belova, in cerca di vendetta, ha sorpreso Kate facendo capolino nel suo appartamento. Yelena è stats tutt'altro che ostile visto che ha portato in dono maccheroni al formaggio. Alla fine, però, le ha rivelato che è stata ingaggiata per uccidere Clint Barton. Nel finale di Hawkeye scopriremo come andrà a finire la storia ma intanto, nella clip che vedete sopra, Florence Pugh ha commentato le scene che l'hanno vista come protagonista insieme a Hailee Steinfeld e ai registi della serie Rhys Thomas e Bert & Bertie.

Ecco perché Hawkeye è ambientata dopo Spider-Man: No Way Home

Sappiamo che Hawkeye è ambientato in una New York post-blip in cui l'ex Vendicatore Clint Barton aka Occhio di Falco ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. In questo viene aiutato dalla giovane Kate Bishop che diventa presto la sua protetta. Ma esattamente quando succedono i fatti che vediamo nella serie? Proprio in un dialogo tra Yelena e Kate, visto nel quinto episodio, c'è un dettaglio che ci permette di collocare cronologicamente gli eventi di Hawkeye anche rispetto alla recente uscita cinematografica Marvel Spider-Man: No Way Home. Yelena dice infatti a Kate di voler visitare le attrazioni turistiche più famose di New York come l'Empire State Building, il Rockefeller Center e "la nuova e migliorata Statua della Libertà". Chi ha visto Spider-Man: No Way Home sa che nel film viene rivelato che il monumento più famoso di New York sta per essere "restaurato" e dotato di uno scudo gigante, simile a quello di Captain America. Durante i fatti di Spider-Man: No Way Home, tuttavia, la statua è ancora coperta da impalcature e non è visitabile. Se Yelena sostiene di volere andare a vederla, significa che i lavori sono finiti. Capiamo così che le avventure di Clint e Kate in Hawkeye si collocano cronologicamente dopo i fatti di Spider-Man: No Way Home.

L'appuntamento con l'ultimo attesissimo episodio di Hawkeye è per domani, 22 dicembre, su Disney+.