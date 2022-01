Grey's Anatomy rinnovata per la stagione 19, nuovo contratto per Ellen Pompeo

News Serie TV

ABC riesce a tenersi stretto il medical drama campione d'ascolti per almeno un'altra stagione: anche la showrunner Krista Vernoff firma un nuovo accordo per restare a bordo.

Ancora una volta le chiacchiere su un'eventuale cancellazione di Grey's Anatomy si sono rivelate infondate. Così come è rimasto inascoltato l'ennesimo appello della sua protagonista Ellen Pompeo che nei mesi scorsi chiedeva di "staccare la spina" alla serie. ABC ha infatti rinnovato il longevo medical drama per un'altra stagione, la diciannovesima. Confermata anche la presenza di Pompeo, l'interprete della dottoressa Meredith Grey che ha firmato un nuovo contratto con lo studio ABC Signature, come pure della showrunner Krista Vernoff.

Grey's Anatomy: Arriva il rinnovo anticipato

Quest'anno le trattative tra ABC e le forze creative di Grey's Anatomy in vista di un rinnovo per un'ulteriore stagione sono partite prima del previsto (non sarà forse che la stessa Ellen Pompeo abbia messo fretta alla rete dichiarando, non più tardi di tre settimane fa, che secondo lei la serie avrebbe dovuto chiudere al più presto?). Si è giunti così a un accordo che, almeno, permette alla showrunner di pianificare per tempo sia il finale della stagione attualmente in corso (in Italia in streaming su Disney+) che la trama della prossima. Non abbiamo notizie di un (assai probabile) aumento di stipendio per Ellen Pompeo che - lo ricordiamo - nel 2019 aveva già rinegoziato il suo contratto con la produzione firmando per un compenso di 550.000 dollari a episodio.

I numeri di Grey's Anatomy

Secondo ABC, la stagione 19 "esplorerà il mondo in continua espansione della medicina moderna attraverso gli occhi di amati vecchi personaggi e di nuovi". Il rinnovo è arrivato nonostante il leggero calo di ascolti subito dalla serie negli ultimi mesi (per ABC rimane però ancora il drama numero 1 nel target demografico più importante, quello di 18-49 anni e attualmente è secondo soltanto a The Good Doctor per numero totale di spettatori). Negli Stati Uniti è la seconda serie drammatica più vista, dietro solo a 9-1-1 di FOX. Un risultato sicuramente sbalorditivo se consideriamo che è in onda dal lontano 2005.

Le dichiarazioni

Tramite un comunicato, Krista Vernoff ha dichiarato: "Sono entusiasta di lavorare con i nostri straordinari autori per immaginare cosa accadrà dopo, e sono sempre grata ai nostri partner di Disney e ABC per averci permesso di raccontare storie audaci e con un impatto sulla vita reale".

La creatrice della serie Shonda Rhimes ha aggiunto: “Non potrei essere più entusiasta di poter continuare a raccontare le storie di Meredith, Bailey, Richard e di tutti gli altri medici al Grey Sloan Memorial per un'altra stagione. Questo è un vero atto di fiducia nei confronti di Krista, del cast, della troupe e di tutti gli sceneggiatori che tengono il pubblico con il fiato sospeso settimana dopo settimana. E non sarebbe possibile senza gli incredibili fan che hanno supportato Grey's Anatomy per così tanti anni".

Negli Stati Uniti la serie è attualmente in pausa e tornerà con i nuovi episodi della stagione 18 il prossimo 24 febbraio (anche la produzione si è dovuta fermare qualche giorno in più del previsto a causa della variante Omicron, ma per il momento senza alcun impatto sul calendario dei lavori). In Italia, su Disney+, sarà disponibile da domani 12 gennaio il finale di metà stagione, l'episodio 8.