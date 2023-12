Grey's Anatomy: Patrick Dempsey fiero che lo show abbia ispirato così tanti futuri medici

News Serie TV

Patrick Dempsey è convinto che molti spettatori di Grey's Anatomy abbiano tratto ispirazione dal medical drama per avvicinarsi alla professione medica.

A detta di Patrick Dempsey, è merito di Grey's Anatomy se oggi tante persone hanno deciso di studiare medicina e intraprendere la stessa carriera di personaggi come Derek Shepherd, Meredith Grey e Mark Sloan. Avvicinarsi a una professione che può letteralmente cambiare la vita di una come mille persone è anche coraggio e Patrick Dempsey, che deve la sua popolarità di oggi proprio al medical drama più longevo della tv, è convinto che Grey's Anatomy abbia cambiato le vite di tante persone, ispirandole a fare di più anche per il prossimo. Del resto, ha cambiato anche la sua.

Grey's Anatomy: Patrick Dempsey è fiero che lo show abbia ispirato così tanti futuri medici

A Natale siamo tutti più buoni e Patrick Dempsey si è lasciato andare a una riflessione, ragionando sull'impatto di uno show come Grey's Anatomy sul suo pubblico. Ha recitato in undici stagioni del medical drama, interpretando uno dei personaggi principali e più amati dal pubblico, ma a seguito di un terribile incidente stradale, Derek ha lasciato Meredith creando un grandissimo vuoto dentro di lei. La perdita di Derek ha pesato gravemente sul personaggio di Ellen Pompeo, ma lo show ha saputo rimettersi in piedi e ancora oggi va in onda, con una ventesima stagione in cantiere. L'interprete del Dottor Stranamore è convinto che Grey's Anatomy abbia ispirato molte persone ad avvicinarsi alla professione medica. Ai microfoni di Good Morning America per promuovere il suo ultimo film Ferrari, l'uomo più sexy del mondo 2023 secondo People ha rivelato tutti i pregi dello show:

Grey's Anatomy ha ispirato così tante persone verso la professione medica, in più mi ha messo nella condizione di poter realizzare oggi film come Ferrari e possedere titoli come quello di uomo più sexy del mondo. Penso che il dono più grande generato da quello show sia stato quello di poter fare qualcosa di positivo e di restituire qualcosa agli altri.

Ideata da Shonda Rhimes, oggi Grey's Anatomy è il medical drama più longevo della televisione e, pur avendo perso negli anni gran parte del suo cast originale (e di recente anche Ellen Pompeo come regular), continua a essere una grande fonte d'intrattenimento per il pubblico internazionale, che attende con curiosità la ventesima stagione in produzione. Riguardo ai lati positivi menzionati da Patrick Dempsey, grazie alla sua popolarità ha potuto dare un contributo prezioso fondando il Dempsey Center nel Maine, una struttura nata dopo la malattia di sua madre per offrire alle persone malate di cancro "sollievo, conforto e risorse", come precisato dall'attore.