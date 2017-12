Grey's Anatomy, la showrunner: "L'amore è ancora possibile per Meredith"

La vita non è mai stata una passeggiata per la protagonista di Grey's Anatomy Meredith Grey. Nelle ultime 14 stagioni, abbiamo visto il personaggio di Ellen Pompeo attraversare le peggiori tragedie, perdendo in più occasioni anche gli amori della sua vita. Dopo la morte di Derek, nell'ultimo periodo le cose erano sembrate essersi messe nel verso giusto, ma anche la storia con Nathan (Martin Henderson) si è conclusa - rapidamente e sorprendentemente - con la partenza di quest'ultimo verso un nuovo orizzonte con l'ex fidanzata che si presumeva fosse morta. Dunque, con l'arrivo dell'anno nuovo e dei restanti episodi della stagione 14, cosa dobbiamo aspettarci dalla vita sentimentale di Meredith?

Lo ha chiesto Entertainment Weekly alla co-showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff, la quale ha risposto: "Ciò che aspetta Meredith in termini di vita amorosa resta da vedere. Credo che il romanticismo e l'amore siano sempre una possibilità, soprattutto dopo aver perso gli amori della nostra vita. Dobbiamo superare il dolore immediato, che credo richieda più di un paio d'anni. Non ho mai voluto trattare superficialmente le persone che hanno dovuto affrontare la morte di un coniuge e dire che la vita va avanti o che si può andare avanti con il primo che passa".

Per quanto riguarda i recenti trascorsi di Meredith con il Dott. Riggs, Vernoff ha detto: "Penso che Nathan abbia avuto un ruolo molto bello nella vita di Meredith, che è stato quello di riaprire il suo cuore e mostrarle che potrebbe interessarsi di nuovo a qualcuno. Ma questo non significa necessariamente che quella persona sia la tua persona per tutta la vita. Una delle cose che amo fare nello show è mostrare questo percorso molto umano". E ha concluso: "L'amore è ancora possibile per Meredith, sicuramente. Ma non è il suo punto focale".