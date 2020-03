Grey's Anatomy: Il videomessaggio del cast per i medici che affrontano la pandemia

News Serie TV

Gli attori del medical drama hanno ringraziato tutto il personale sanitario in occasione del National Doctor's Day.

I dottori del Grey Sloan Memorial di Grey's Anatomy hanno un messaggio per i veri dottori e gli infermieri che combattono il Coronavirus: semplicemente grazie! In occasione del National Doctor's Day, il giorno in cui si rende omaggio al lavoro degli operatori sanitari, l'account ufficiale della casa di produzione di Shonda Rhimes, la creatrice della serie, ha postato un video in cui alcuni membri del cast ringraziano la comunità medica per il loro impegno nella lotta alla pandemia.

Il ringraziamento del cast di Grey's Anatomy a medici e infermieri

Nella clip James Pickens Jr., Chandra Wilson, Kim Raver, Giacomo Gianniotti e altri mandano il loro ringraziamento agli operatori sanitari. Pickens Jr. e Wilson, interpreti rispettivamente del dottor Webber e della dottoressa Bailey, li chiamano "i veri eroi" di questa situazione e incoraggiano i fan a seguire le raccomandazioni e a rimanere a casa. "Ringrazia anche tu un dottore oggi stando a casa, se puoi. Possiamo sconfiggere questa pandemia tutti insieme", aggiunge Chandra Wilson. Già qualche settimana fa l'interprete di Meredith Ellen Pompeo aveva voluto rivolgere un pensiero, via social, a tutti gli operatori sanitari in prima linea contro il Coronavirus.

Le donazioni dal set agli ospedali

Grey's Anatomy, la cui produzione è attualmente ferma a causa della pandemia (e non riprenderà, per questa stagione), è una delle serie coinvolte in iniziative di beneficenza che prevedono la donazione di mascherine e altro materiale sanitario dal set della serie agli ospedali statunitensi. Come comunicato in quest'ultimo video, inoltre, la Barco Uniforms, azienda che produce i camici per la serie, donerà diecimila camici al mese agli operatori sanitari che ne avranno bisogno.