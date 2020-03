Grey's Anatomy anticipa il finale: La stagione 16 terminerà prima del previsto

News Serie TV

La decisione a causa dell'emergenza Coronavirus che ha costretto la produzione a fermarsi.

È ufficiale: Il Grey Sloan Memorial quest'anno chiuderà i battenti prima del previsto. La sedicesima stagione di Grey's Anatomy terminerà con l'episodio numero 21 in onda negli Stati Uniti giovedì 9 aprile su ABC.

La decisione di ABC a causa dello stop per Coronavirus

Dopo lo stop forzato alla produzione a causa dell'emergenza sanitaria del COVID-19, ABC ha deciso che gli ultimi quattri episodi della sedicesima stagione di Grey's Anatomy non saranno girati, almeno per il momento. Il finale di stagione, quindi, prima previsto per il 16 maggio, arriverà con l'episodio numero 21 dal titolo Put on a Happy Face in onda il prossimo 9 aprile. Non cambia niente, invece, per altre due serie prodotte da Shonda Rhimes, Station 19 e Le regole del delitto perfetto, i cui episodi finali sono stati già girati e saranno mandati in onda il prossimo 14 maggio.

Il commento della showrunner Krista Vernoff e di Ellen Pompeo

Non è chiaro se le sceneggiature dei restanti quattro episodi saranno aggiunte alla stagione 17, già ordinata a ABC, o rimarranno chiuse nel cassetto. Qualche rassicurazione viene dalla showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff che su Twitter ha spiegato che, anche se l'episodio 21 non era stato pensato come conclusione della stagione, è un "finale soddisfacente". Vernoff ha tranquillizzato i fan assicurando che a tutte le questioni rimaste in sospeso nella sedicesima stagione verrà data risposta nel prossimo ciclo di episodi. A chi ha chiesto a Ellen Pompeo se, vista la situazione, vedremo meno personaggi morire nel finale, l'attrice ha simpaticamente risposto: "Si, significa proprio questo!" ricordando che rimangono comunque ancora due episodi inediti da vedere.

To be clear: there are still two Season 16 episodes left to air!!! And we will resume our storytelling in Season 17! 💜 https://t.co/VplTNYhOhp — Krista Vernoff (@KristaVernoff) March 28, 2020

That’s what it means https://t.co/hi9U2CnZWZ — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) March 28, 2020

