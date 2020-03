Grey's Anatomy: Ellen Pompeo ringrazia medici e infermieri che combattono contro il Coronavirus

News Serie TV

L'attrice si è rivolta agli operatori sanitari che in queste ore sono in prima linea nella lotta al COVID-19.

Non sarà un dottore nella vita reale (anche se lo è per tutti nei panni della dottoressa Meredith Grey di Grey's Anatomy), ma Ellen Pompeo ha voluto rivolgersi direttamente ai medici e agli infermieri che sono al lavoro per sconfiggere in tutto il mondo il Coronavirus ringraziandoli per il loro prezioso contributo.

Il messaggio di Ellen Pompeo per gli operatori sanitari che lottano contro il virus

In un toccante videomessaggio postato sulla sua pagina Instagram, l'attrice ha mostrato il suo supporto agli operatori sanitari impegnati nell'emergenza rivolgendosi direttamente a loro. "Molti di noi hanno il privilegio di poter rimanere in quarantena e isolati cercando di mantenersi in salute. Nessuno di voi invece gode di questo privilegio. Siete tutti in prima linea e quello che già adesso sembra terribile, lo sarà ancora di più nelle prossime settimane. Quindi questo ringraziamento è da parte mia e della mia famiglia. Apprezziamo il vostro lavoro e vi vogliamo bene. Voi infermieri e dottori spaccate, così come tutti coloro che lavorano in ospedale!", ha detto Ellen Pompeo.

Anche Grey's Anatomy, così come moltissime produzioni televisive, attualmente ha messo in pausa riprese e produzione della stagione 16 come misura precauzionale vista l'emergenza mondiale del Coronavirus.