Grey's Anatomy, Ellen Pompeo non vuole rimanere nella serie per sempre: "Vedermi invecchiare fa schifo!"

Ormai Ellen Pompeo è a ruota libera. La protagonista di Grey's Anatomy è tornata a parlare del suo lavoro sul set del medical drama dei record a cui è legata da oltre 15 anni. Ancora una volta l'interprete di Meredith non si è fatta problemi a descrivere cosa prova a vestire i panni della famosa dottoressa Grey da così tanto tempo non nascondendo l'imbarazzo provato nell'invecchiare sullo schermo e mettendo le cose in chiaro: non ha intenzione di rimanere nella serie per sempre.

Ellen Pompeo si vede invecchiata in TV: La confessione dell'attrice di Grey's Anatomy

Ospite del podcast di Dax Shepard Armchair Expert, la star - pronta a indossare il camice della dottoressa Grey's nella diciassettesima stagione della serie - ha lamentato il fatto di vedersi invecchiata sullo schermo. "Passare da 33 anni a 50 sullo schermo non è così facile. Si vede davvero la differenza perché indosso gli stessi abiti interpretando lo stesso personaggio. Quindi il modo in cui mi vedo invecchiare fa schifo", ha detto Ellen Pompeo.

L'interprete di Meredith vuole lasciare la serie prima che sia troppo tardi

L'attrice ha precisato di non voler rimanere in eterno nella serie che le ha assicurato il successo (e uno stipendio da 22 milioni di dollari a episodio, aggiungiamo). "Non voglio essere l'uva che appassisce vicino alla vite", ha confessato a Shepard. "Certamente, mollare le cose prima piuttosto che dopo a questo punto e andarsene mentre lo show è ancora al top è sicuramente un obiettivo. Non intendo rimanere nella serie per sempre. Assolutamente. Se dovessi incupirmi troppo e non stare più bene lì, me ne andrei", ha detto chiaramente Pompeo.

Solo una strategia visto il contratto in scadenza?

Non è la prima volta che Ellen Pompeo si confida sulla sua permanenza in Grey's Anatomy. Solo qualche settimana fa aveva confessato di aver preferito il lavoro sicuro che le assicurava la serie a incerte prospettive di carriera. Non sembra un caso, tuttavia, che tali dichiariazioni arrivino proprio mentre il suo contratto, che la lega alla serie ancora solo fino alla stagione 17, stia per scadere. Come è noto, sia la presidente di ABC Karey Burke che la creatrice di Grey's Anatomy Shonda Rhimes hanno sempre dichiarato che la serie vivrà finché Pompeo sarà interessata a interpretare Meredith. Sebbene tre colleghi della serie, Kevin McKidd, Camilla Luddington e Kim Raver, abbiano recentemente rinnovato i loro contratti fino a una potenziale stagione 19, è evidente che è Pompeo a tenere il coltello dalla parte del manico e, quindi, la sorte del popolare medical drama: vuole davvero lasciare la serie o soltanto rinegoziare i termini del suo contratto? Lo sapremo solo prossimamente.