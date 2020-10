Grey's Anatomy e Station 19 dedicano agli operatori sanitari il primo trailer delle nuove stagioni

News Serie TV

Le due serie torneranno su ABC il 12 novembre con uno speciale crossover.

Le nuove stagioni di Grey's Anatomy e Station 19, rispettivamente la diciassettesima e la quarta, saranno dedicate a tutti gli operatori sanitari che hanno lavorato e continuano a lavorare in prima linea per combattere l'emergenza sanitaria del Covid-19. Così il primo toccante trailer, che anticipa il ritorno delle due serie sorelle fissato per il 12 novembre su ABC con una doppia premiere e un crossover evento, è un tributo a quei lavoratori, veri eroi del nostro tempo che continuano a salvare vite.

La dedica di Grey's Anatomy e Station 19 ai "veri eroi, sempre presenti per salvarci"

Sulle note di una delle canzoni simbolo di Grey's Anatomy, How To Save A Life dei The Fray, nella clip la voce di Meredith Grey (Ellen Pompeo) esordisce: "Abbiamo tutti degli eroi. Persone che vorremmo diventare. Quelli che combattono. Quelli che ci aiutano a sopravvivere". Nel trailer vediamo poi alcuni dei protagonisti di Grey's Anatomy e Station 19 impegnati a salvare delle vite, dotati di quelle tute e visiere che in questi mesi abbiamo visto addosso a chi, negli ospedali e non solo, era impegnato a contrastare l'emergenza. "Quelli che, quando serve, sono sempre presenti per salvare la situazione. Grazie", conclude la voce di Ellen Pompeo mentre scorrono alcune foto di veri operatori sanitari. Krista Vernoff, showrunner di entrambe le serie, ha confermato che le nuove stagioni saranno dedicate proprio a loro. "Dedichiamo il nostro lavoro a coloro che mettono a rischio la propria vita ogni giorno per salvare la nostra", ha spiegato esortando tutti a indossare sempre la mascherina per dare il proprio contributo. Appena tornata sul set, qualche settimana fa, anche Ellen Pompeo aveva postato una foto scrivendo una dedica per gli operatori in prima linea contro l'emergenza. "Dedico la stagione 17 a tutti coloro che non ce l'hanno fatta e a tutti quelli che grazie a Dio resistono... questa stagione è per voi, con umiltà e un po' di umorismo per andare avanti e infinita gratitudine. Spero che siate fieri di noi", il messaggio scritto dall'attrice.

Grey's Anatomy 17 parlerà di Coronavirus: Le anticipazioni

Come è noto, la pandemia è stata inserita nella trama della prossima stagione di Grey's Anatomy. La serie si concentrerà, in particolare, sulle prime settimane dell'emergenza, le più difficili. Rispetto al finale (anticipato, per via del lockdown) della stagione 16, ci sarà un salto temporale in avanti di qualche mese. "Parleremo di Covid e sarà tutto un altro mondo per il nostro ospedale e per i nostri personaggi", aveva anticipato Vernoff a TVLine facendo intendere che il Coronavirus avrà un grande impatto anche sulla storia, oltre che sui piani di produzione.