Grey's Anatomy 17: Ellen Pompeo condivide la prima foto dal set con una dedica speciale (e uno spoiler?)

I nuovi episodi della serie di ABC, appena tornata in produzione, arriveranno ad autunno inoltrato.

Rigorosamente dotati di mascherina, gli attori di Grey's Anatomy sono ufficialmente tornati sul set. La produzione del medical drama di ABC, infatti, è ripartita a Los Angeles da qualche giorno. La protagonista indiscussa, Ellen Pompeo, ha voluto immortalare il momento con una foto dal set che ha condiviso sulla sua pagina Instagram insieme a una dedica speciale.

Grey's Anatomy riparte: La dedica di Ellen Pompeo in occasione dell'inizio delle riprese

L'interprete di Meredith ha pubblicato un selfie che la ritrae sul set insieme alla co-star Richard Flood, che dalla scorsa stagione veste i panni del dottor Cormac Hayes e che è stato recentemente promosso a regolare. La foto vuole celebrare il ritorno sul set dopo sei mesi di pausa da quando, lo scorso marzo, la produzione aveva subito una battuta d'arresto a causa dell'emergenza Coronavirus. Ma Pompeo ha voluto cogliere l'occasione anche per rivolgersi direttamente agli operatori sanitari impegnati in prima linea per fronteggiare l'emergenza. "Per la prima volta torno a indossare il camice. Da quando abbiamo interrotto le riprese lo scorso marzo, sono morti oltre 7000 operatori sanitari a causa del Covid. Dedico la stagione 17 a tutti coloro che non ce l'hanno fatta e a tutti quelli che grazie a Dio resistono... questa stagione è per voi, con umiltà e un po' di umorismo per andare avanti e infinita gratitudine. Spero che siate fieri di noi", è il messaggio scritto dall'attrice. Come sappiamo, infatti, la serie ripartirà proprio raccontando la pandemia, con medici e infermieri del Grey Sloan Memorial Hospital impegnati a fronteggiare l'emergenza nelle prime settimane, le più difficili.

La foto di Ellen Pompeo anticipa uno spoiler?

C'è chi ha pensato che il selfie di Pompeo con Richard Flood possa essere un indizio sul futuro amoroso di Meredith. Nel finale della stagione 16, infatti, avevamo lasciato la dottoressa tra due fuochi: scegliere di uscire con il dottor Hayes o aiutare il suo ex fidanzato Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) che aveva avuto una crisi? Che questa foto suggerisca la decisione che prenderà Meredith? È una teoria fantasiosa ma non sono pochi i sostenitori del chirurgo pediatrico, ribattezzato "Dottor Vedovo", arrivato a Seattle la scorsa stagione come "regalo" inviato a Meredith da parte dell'amica Cristina.