Grey's Anatomy 18: Torna Greg Germann! Ecco quando rivedremo il dottor Tom Koracick

News Serie TV

Uscito di scena appena la scorsa stagione, l'attore apparirà come guest star in uno dei prossimi episodi del medical drama: ecco una clip in anteprima.

Neppure il tempo di fare i bagagli e Greg Germann è già pronto a indossare ancora una volta il camice in Grey's Anatomy. Entertainment Weekly rivela che l'attore, che ha lasciato la serie poco prima del finale della scorsa stagione, riprenderà il ruolo del dottor Tom Koracick in uno dei prossimi episodi della stagione 18 (in Italia disponibile in streaming con Star su Disney+). Ecco una brevissima clip in anteprima diffusa da ABC.

Grey's Anatomy 18, anticipazioni: Come tornerà Tom Koracick

Il brillante - e altrettanto arrogante - neurochirurgo Tom Koracick è stato introdotto nel medical drama nella quattordicesima stagione come ricorrente. Il personaggio di Germann è stato poi promosso a regolare all'inizio della stagione 16 e, nella stagione 17, è stato tra i dottori del Grey Sloan Memorial ad aver lottato contro la malattia Covid. Ha fatto la sua ultima apparizione nell'episodio 15 della scorsa stagione quando ha deciso di seguire Jackson, il personaggio di Jesse Williams, a Boston per aiutarlo con la sua fondazione. Ora tornerà come guest star nel quinto episodio della stagione 18, in onda negli Stati Uniti il prossimo 11 novembre (e in Italia su Disney+ dall'8 dicembre). Come si capisce dalla clip, tuttavia, non lo rivedremo tra i corridoi del Grey Sloan di Seattle bensì in Minnesota, dove - attenzione alle anticipazioni - raggiugerà Meredith (Ellen Pompeo) e Amelia (Caterina Scorsone) per aiutarle nella loro ricerca per curare il Parkinson. Conoscendo Koracick, aspettiamoci battute al vetriolo e dialoghi sarcastici.