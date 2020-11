Grey's Anatomy 17: Un altro personaggio torna dal passato nel criptico promo del prossimo episodio (SPOILER)

News Serie TV

Dopo diciassette stagioni e un debutto con un ritorno inaspettato, il medical drama di ABC promette nuove sorprese per i fan: chi sarà il prossimo attore che rivedremo? Attenzione: SPOILER!

Come è ormai noto a molti, la stagione 17 di Grey's Anatomy si è aperta con un importante e inaspettato ritorno vale a dire quello del dottor Derek Shepherd interpretato nuovamente da Patrick Dempsey. Alla fine della doppia premiere andata in onda dieci giorni fa, infatti, Meredith (Ellen Pompeo) era svenuta nel parcheggio del Grey Sloan Memorial Hospital e aveva rivisto in sogno il marito su una spiaggia, con grande sorpresa dei fan che si sono ritrovati Dempsey in carne ed ossa dopo la sua dipartita alla fine della stagione 11. Sembra, tuttavia, che il il dottor Stranamore non sarà l'unica persona del passato che Meredith ritroverà in questa stagione. Lo conferma il promo del quarto episodio che andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 3 dicembre (mentre, lo ricordiamo, la serie tornerà anche in Italia con i nuovi episodi su Fox e in streaming su NOW TV a partire da domani sera, 24 novembre). Naturalmente vi consigliamo di non proseguire con la lettura se non volete conoscere altre anticipazioni.

Grey's Anatomy 17 e il futuro di Meredith

Dopo la reunion inaspettata tra Derek e Meredith, nel terzo episodio di questa stagione è stato rivelato ciò che si temeva: la dottoressa Grey ha contratto il Covid-19. È questo il motivo per il quale era svenuta nel parcheggio dell'ospedale e aveva sognato il marito. La showrunner della serie Krista Vernoff ha spiegato che questa svolta narrativa vuole essere un omaggio ai tanti operatori sanitari in prima linea che hanno combattuto, e sono ancora impegnati, contro la malattia. "Abbiamo voluto cogliere l'opportunità di far luce sulla loro situazione attraverso il personaggio incredibilmente noto di Meredith Grey", ha spiegato all'Hollywood Reporter.

Chi altro tornerà nei prossimi episodi?

Nell'episodio 3 le condizioni di Meredith sono peggiorate e, come si intuisce dal trailer del prossimo episodio, sono destinate ad aggravarsi ulteriormente. "Meredith non migliora. Non possono svegliarla", dice Amelia (Caterina Scorsone) a Link (Chris Carmack) nella clip che ci riporta poi su quella spiaggia dell'incontro con Derek. "Un'altra persona del suo passato tornerà", promette il promo mentre vediamo Meredith avvicinarsi a una casetta e sgranare gli occhi alla visione di qualcuno. Sappiamo che il personaggio di Derek tornerà in altre occasioni durante la stagione (almeno altre 3 volte, ha fatto sapere la showrunner) ma, in questo caso si tratta di un'altra persona. Chi potrebbe essere? Naturalmente tutte le ipotesi sono probabili: potrebbero essere persone del passato di Meredith defunte, come la sorella Lexie, (Chyler Leigh), la madre Ellis (Kate Burton), e il padre Thatcher (Jeff Perry). Si potrebbe trattare del collega George O'Malley (T.R. Knight), morto dopo essere stato investito da un autobus o Mark Sloan (Eric Dane), deceduto per le ferite riportate in seguito all'incidente aereo nel quale aveva perso la vita anche Lexie e molti altri. C'è anche chi crede possa trattarsi della migliore amica di Meredith Cristina Yang (Sandra Oh) o di Izzie Stevens (Katherine Heigl). Di certo è qualcuno che la dottoressa Grey conosce bene, a giudicare dall'espressione del suo volto.

Torneranno tutti per l'ultima stagione? La teoria dei fan

Da settimane, per la verità, tra i fan di Grey's Anatomy circola una teoria: la stagione 17 sarà l'ultima (lo aveva ipotizzato la stessa Ellen Pompeo qualche tempo fa, ma non ci sono notizie ufficiali a riguardo) e, episodio dopo episodio, torneranno tutti i personaggi che hanno fatto la storia della serie tv. Questa interessante ipotesi troverebbe fondamento, secondo gli appassionati, nei crediti riportati dal sito IMDb che data al 2020 l'ultima apparizione di diversi personaggi della serie, ormai lontani da più di una stagione: non solo, appunto, il dottor Shepherd di Patrick Dempsey ma anche Callie Torres (Sara Ramirez), Arizona Robbins (Jessica Capshaw), Cristina, Izzie, George, la dottoressa Ellis Grey (peraltro già riapparsa in altre occasioni), l'ex moglie di Richard Webber Adele (Loretta Devine) e persino il Denny Duquette di Jeffrey Dean Morgan. Assisteremo davvero a un cammeo dietro l'altro o non c'è da fidarsi? Non resta che aspettare e lasciarci sorprendere.