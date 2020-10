Grey's Anatomy: La stagione 17 sarà l'ultima? Ellen Pompeo fa una dichiarazione shock

News Serie TV

La protagonista del medical drama di ABC è tornata a parlare del futuro della serie facendo intendere che il prossimo ciclo di episodi potrebbe davvero essere quello conclusivo.

Sono parole da prendere come sempre con le pinze. Ma stavolta sembrano pronunciate davvero con convinzione. Ellen Pompeo, l'interprete della dottoressa Meredith Grey fin dal primo episodio di Grey's Anatomy, ha sganciato la bomba: dopo più di 360 episodi, la stagione 17 del medical drama di successo potrebbe essere l'ultima. Il nuovo ciclo di episodi debutterà negli Stati Uniti su ABC il prossimo 12 novembre e in Italia, su Fox, il 24 novembre; a questo punto faremmo bene a preparare i fazzoletti, visto che potrebbe trattarsi della stagione dell'addio.

Grey's Anatomy vicina alla conclusione? Le parole dell'interprete di Meredith

Intervistata insieme ad altre colleghe di Grey's Anatomy da Variety (che dedicherà al potere delle donne dello show il prossimo numero in edicola), Pompeo ha dichiarato che la stagione 17, incentrata in gran parte sulla pandemia, potrebbe davvero essere quella conclusiva. "Non sappiamo ancora quando la serie finirà ma la verità è che quella di quest'anno potrebbe essere l'ultima", ha detto l'attrice senza troppi giri di parole. Recitando nella serie fin dagli esordi, Pompeo è ormai il volto dello show che, negli anni, ha saputo reinventarsi riuscendo sempre a parlare al suo pubblico (la stagione 16 ha registrato una media di 15 milioni di spettatori e la serie è risultata essere il drama più visto dai telespettatori nella fascia 18-34 anni).

Il contratto di Ellen Pompeo è ancora l'ago della bilancia

Come è noto, il destino della serie è ormai legato soprattutto al volere della stessa attrice, particolare di cui Pompeo è ben conscia. "Voglio dire, questo è l'ultimo anno del mio contratto", ha notato l'attrice (che a maggio 2019 aveva firmato per rinamere nello show fino alla stagione 17 pattuendo un compenso di 550.000 dollari a episodio). "Non lo so: sarà davvero l'ultimo anno? Potrebbe benissimo esserlo", ha continuato facendo sapere che non intende prendere certe decisioni a cuor leggero. "Diamo lavoro a un sacco di persone e abbiamo un forte impatto. Sono molto grata per questo ma, creativamente, sto pensando a cosa potremmo fare ancora", ha detto facendo riferimento a una stagione, la diciasettesima, che, includendo la pandemia da coronavirus nella trama, sicuramente metterà tanta carne al fuoco. "Ma sono davvero davvero eccitata per questa stagione. Probabilmente sarà la nostra migliore stagione di sempre. So che sembra assurdo da dire ma è così", ha assicurato Pompeo. Suonano più confortanti le parole della showrunner Krista Vernoff: "Abbiamo superato così tanti potenziali finali di Grey's Anatomy che ormai mi sembra che possa durare per sempre". Chi la spunterà? Lo sapremo sicuramente nei prossimi mesi quando Ellen Pompeo non potrà più rimandare una decisione sul rinnovo del suo contratto.