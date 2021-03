Grey's Anatomy 17: April e Jackson riuniti in una foto di Sarah Drew dal set

News Serie TV

Rivedremo la dottoressa Kepner in uno dei prossimi episodi del medical drama di ABC: cosa la riporterà al Grey Sloan?

È tempo di reunion in Grey's Anatomy! Soltanto pochi giorni fa abbiamo appreso che Sarah Drew, l'interprete della dottoressa April Kepner per ben 9 stagioni uscita di scena alla fine della stagione 14, avrebbe fatto ritorno nella serie da guest star. Ebbene, pare che l'attrice sia già sul set, come testimonia una foto che ha condiviso con i suoi follower di Instagram. Nell'immagine la vediamo nuovamente accanto a Jesse Williams, l'interprete di Jackson, che è stato per lungo tempo il suo partner nella serie. È bastato poco per riaccendere l'entusiasmo dei fan, soprattutto di coloro che ancora tifano per i "Japril", così come viene chiamata la coppia formata da Jackson e April.

Grey's Anatomy 17: Il ritorno di April Kepner

"Non una gran cosa. Non sono per niente esaltata", ha scritto ironicamente l'attrice nella didascalia della foto. Le mascherine, infatti, non nascondono gli evidenti sorrisi dei due attori che hanno fatto coppia per molto tempo sullo schermo. Sarah Drew ha lasciato Grey's Anatomy nel 2018 in seguito alla scadenza del suo contratto, non rinnovato. Nella storia, April ha deciso di tornare con il suo ex fidanzato Matthew (Justin Bruening) e lavorare con lui per un'associazione umanitaria che aiuta i senzatetto. April, tuttavia, è rimasta comunque a Seattle e, sebbene fuori dallo schermo, è rimasta presente nella vita di Jackson condividendo con lui la custodia della loro figlia Harriet.

Perché April torna al Grey Sloan? Qualche teoria

Al momento non sappiamo in quale dei prossimi episodi di Grey's Anatomy rivedremo April. E, più importante, non conosciamo i motivi che la spingeranno a fare ritorno tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital. Forse servirà il suo aiuto in un momento così delicato durante il quale i dottori stanno affrontando l'emergenza sanitaria, o forse tornerà da paziente. April potrebbe apparire sulla spiaggia, il luogo da sogno in cui si trova fin dall'inizio della stagione Meredith (Ellen Pompeo) che sta combattendo contro il Covid, ma è poco probabile visto che - per quanto ne sappiamo - il personaggio è ancora vivo e vegeto. È possibile che il suo ritorno abbia a che fare con una questione legata alla figlia sua e di Jackson, Harriet, ma tutta questa operazione nostalgia sa molto di ultima stagione. Che gli sceneggiatori stiano facendo tornare tutti i volti amati della serie semplicemente perché stanno pianificando la stagione 17 come l'ultima? La showrunner Krista Vernoff non è stata in grado di dare risposte definitive al riguardo.

Se invece volete scoprire quale altra svolta shock ha riservato Grey's Anatomy nell'ultimo episodio andato in onda negli Stati Uniti, ve ne abbiamo parlato qui (attenzione agli spoiler). In Italia la serie dovrebbe tornare con i nuovi episodi tra qualche settimana su Fox e in streaming su NOW.