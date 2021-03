Grey's Anatomy verso la chiusura? Ellen Pompeo torna a parlare del futuro della serie

News Serie TV

La protagonista del longevo medical drama di ABC risponde ancora una volta alla domanda delle domande: la stagione 17 sarà l'ultima?

È uno degli argomenti più caldi della stagione e la domanda a cui la protagonista Ellen Pompeo non riesce proprio a sottrarsi: Grey's Anatomy, il medical drama più longevo della tv, chiuderà i battenti con la stagione in corso, la numero 17? Se ne parla ormai da mesi, sia perché - a giudicare dai primi episodi fin ora trasmessi con tanti richiami al passato e grandi ritorni (Patrick Dempsey e T. R. Knight, che potrebbero non essere i soli a tornare) - questa stagione sembra essere stata costruita come ultima, ma soprattutto perché è in scadenza il contratto di Pompeo, storica interprete di Meredith Grey. Ancora una volta l'attrice ha dovuto rispondere a chi, dunque, le chiedeva del futuro della serie. E ancora una volta la situazione è sembrata in bilico.

Grey's Anatomy chiude? L'ultima risposta di Ellen Pompeo

Intervistata recentemente durante il programma di CBS Sunday Morning, Ellen Pompeo ha ammesso di non avere ancora le idee precise sul futuro della serie che l'ha resa famosa. Al riguardo ha dichiarato:

"Onestamente non abbiamo ancora preso una decisione. Ci stiamo pensando proprio in questo periodo. Che storia vogliamo raccontare per chiudere in bellezza una serie così iconica? Come dovremmo farlo? Vorrei solo che rendessimo giustizia al mio personaggio e alla serie, per i fan... vorrei che lo facessimo nel migliore dei modi"

Il futuro di Grey's Anatomy ancora in bilico

Nessuna decisione è stata ancora presa, dunque, sebbene soltanto qualche mese fa la protagonista avesse dichiarato a Variety senza troppi giri di parole: "Non sappiamo ancora quando la serie finirà ma la verità è che quella di quest'anno potrebbe essere l'ultima". Pompeo, come sempre, sa benissimo di essere l'ago della bilancia visto il suo contratto in scadenza. Guadagnando ormai 20 milioni di dollari a episodio, è l'attrice più pagata per una serie broadcast (che, per la verità, continua ad essere seguitissima anche dopo 17 stagioni). Quest'anno Grey's Anatomy ha saputo reinventarsi ancora una volta inserendo nella trama la pandemia da Coronavirus ma non sappiamo se sarà davvero questa la storia con cui gli autori vorranno salutare i fedelissimi fan. Nell'attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il medical drama torna con i nuovi episodi l'11 marzo su ABC e successivamente anche in Italia, su Fox e in streaming su NOW TV.