Grey's Anatomy 17: Nell'ultimo episodio un altro clamoroso colpo di scena (SPOILER)

Dopo la pausa invernale, il medical drama di ABC è tornato in grande stile riservando ai fan un'altra svolta shock: ecco cosa è successo e i commenti dei protagonisti. Attenzione agli SPOILER.

È decisamente una stagione intensa quella di Grey's Anatomy attualmente in onda, la diciassettesima. Oltre al Covid che, inserito nella trama, ha naturalmente sconvolto le vite dei dottori del Grey Sloan Memorial Hospital colpendo direttamente la protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo), a diversi lutti che alcuni protagonisti hanno dovuto affrontare e al ritorno di importanti personaggi del passato come Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O'Malley (T.R. Knight), come un fulmine a ciel sereno è arrivato, nell'episodio in onda ieri sera negli Stati Uniti, su ABC, un altro incredibile colpo di scena. Se non volete rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di non proseguire con la lettura, perché seguiranno sconvolgenti anticipazioni.

Grey's Anatomy 17: Cos'è successo nel settimo episodio (SPOILER)

Grey's Anatomy è tornata in onda ieri sera insieme al suo spin-off Station 19 con uno speciale episodio crossover. Nel finale di metà stagione avevamo visto il dottor Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) riconoscere la donna che nella scorsa stagione aveva individuato come trafficante di esseri umani. Nell'episodio di ieri sera, insieme a sua sorella Carina (Stefania Spampinato, ora membro regolare del cast di Station 19) DeLuca si getta in un carambolesco inseguimento della donna e riesce a raggiungerla, assicurandola alla giustizia. In una colluttazione, però, viene accoltellato e, se in un primo momento Owen (Kevin McKidd) e Teddy (Kim Raver) pensano di avergli salvato la vita grazie a un intervento chirurgico tempestivo, successivamente DeLuca muore per complicazioni. Nella sua ultima scena lo vediamo sulla stessa spiaggia dove si trova, ancora in bilico tra la vita e la morte per via del Covid, Meredith. Lì il dottore incontra sua madre ed è protagonista di una commovente reunion con la sua ex collega.

Grey's Anatomy: Perché un'altra morte "eccellente"?

Naturalmente Grey's Anatomy non è nuova a colpi di scena di questo tipo. In questo caso, tuttavia, viene da chiedersi perché sia stata riservata a DeLuca, un personaggio che ancora tanto avrebbe potuto dare allo show, una sorte simile, per giunta completamente estranea alla storyline principale della stagione che include il Covid-19. La showrunner Krista Vernoff, intervistata da Entertainment Weekly e da altre testate americane, ha ammesso di non aver preso questa decisione a cuor leggero. "Come fan, pensavo di non voler perdere Giacomo. Ma come sceneggiatrice sapevo che questa era la storia giusta da raccontare. DeLuca è morto da eroe. Ci sono ancora molte persone nel mondo che rapiscono e vendono bambini per sesso e denaro, e quest'uomo è uscito di scena cercando di fare qualcosa al riguardo", ha spiegato la sceneggiatrice.

La reazione di Giacomo Gianniotti

Giacomo Gianniotti, attore italo-canadese interprete di Andrew DeLuca che è stato introdotto in Grey's Anatomy alla fine della stagione 11, recitava nella serie ormai da sette anni. Com'è stato scoprire che il suo personaggio sarebbe uscito di scena in questo modo? Gianniotti ha raccontato a Deadline di aver scoperto le intenzioni degli sceneggiatori dopo i primi due episodi di questa stagione e di aver capito che una storia così potente dovesse essere raccontata esattamente in questo modo. "Ho pensato che fosse un bel modo per il personaggio uscire di scena da eroe. È sicuramente passato molto tempo e io sono un ragazzo giovane. Quindi, penso che questo sia stato un buon momento per andare via e sono felice che Krista, Debbie Allen (regista, attrice e produttrice della serie ndr.) e tutti gli scrittori abbiano fatto un ottimo lavoro nel raccontare la storia. Penso che renderà giustizia a molte persone e aiuterà molte persone", ha detto l'attore.

Andrew DeLuca tornerà in Grey's Anatomy?

Ma attenzione. Sia Krista Vernoff che Giacomo Gianniotti hanno fatto intendere che l'esperienza di DeLuca in Grey's Anatomy non è davvero finita. Lo rivedremo ancora sulla spiaggia accanto a Meredith? "Il suo addio sulla spiaggia è stato già abbastanza forte. Non lo rivedrete in spiaggia ma lo rivedrete. Apparirà in altri episodi di questa stagione ma non voglio rovinarvi la sorpresa", ha anticipato a Deadline Vernoff la quale, tra l'altro, ha confermato che nei prossimi episodi vedremo anche altri personaggi su quella spiaggia. "Abbiamo continuato a vedere diverse persone nei flashback, nei sogni, in tutti i tipi di scenari diversi e quindi, solo perché DeLuca è morto, non significa che non ci siano altri modi per rivederlo in futuro", ha confermato Giacomo Gianniotti il quale, intanto, ha esordito anche alla regia della serie e, pare, continuerà a lavorare anche dietro la macchina da presa.

Grey's Anatomy si concluderà con la stagione 17?

A questo punto il sospetto che la stagione 17 di Grey's Anatomy sia davvero l'ultima è sempre più reale. Eppure nulla sembra già essere stato scritto visto che, proprio di recente, Krista Vernoff ha ribadito di non avere ancora preso una decisione al riguardo. Molto, naturalmente, dipenderà dalle decisioni di Ellen Pompeo il cui contratto è in scadenza. Di certo sarebbe un vero peccato arrivare a un finale di serie un po' arrangiato, dopo 17 stagioni.