Gossip Girl, reunion in vista? Un criptico post mette in allerta i fan

Sulle pagine ufficiali di Gossip Girl è apparso un post che, secondo alcuni, anticiperebbe il ritorno del cast originale: ecco cosa sappiamo.

Gli account social di Gossip Girl sono tornati attivi dopo oltre tre mesi di silenzio e, secondo alcuni, è un segno che qualcosa stia bollendo in pentola. Un post apparso recentemente ha fatto drizzare le antenne ai fan, soprattutto a quelli della serie originale. C'è chi crede che presto arriverà una reunion con gli attori del cast originale e chi, addirittura, che HBO Max (che presto si chiamerà solo Max) possa aver cambiato idea sulla cancellazione del reboot. Cosa sta succedendo? Facciamo ordine.

Gossip Girl: Il post sospetto sui social cosa significa?

Il post che ha scatenato il caos sui social è quello che vedete qui in basso. Viene condivisa una foto del cast originale e si legge: "Bentornati, abitanti dell'Upper East Side. Dopo tanto tempo, vedo che non ci avete messo molto tempo a mandare a monte il mio nuovo inizio". Il riferimento, naturalmente, è alla cancellazione del recente revival annunciata lo scorso gennaio dopo due stagioni. Nella foto, però, vengono taggati gli attori della Gossip Girl originale Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Ed Westwick e Taylor Momsen.

È bastato poco per accendere l'entusiasmo dei fan che subito hanno iniziato a commentare sperando che questo post fosse un indizio per qualcosa di più. "Per favore, ditemi che gli attori originali stanno tornando", scrive qualcuno. "Ricordate quando Josh [Safran] ha detto che non avrebbero riportato i personaggi originali a meno che non fosse necessario???!!! Ciò potrebbe significare che i protagonisti originali siano disponibili per una terza stagione del revival insieme al nuovo cast? MI PIACEREBBE VEDERLO", è il commento di un altro utente. In effetti, nonostante le promesse degli autori e le richieste dei fan, i protagonisti della serie originale non sono mai apparsi nel revival.

La reazione dello showrunner Joshua Safran

A spegnere l'entusiasmo ci hanno pensato, per la verità, subito lo sceneggiatore del revival di Gossip Girl Tyler McCall e lo showrunner Joshua Safran. "Non so nemmeno cosa sta succedendo qui, ma non credo che questo sia qualcosa di particolarmente eccitante!!", ha scritto il primo. Safran, che ha detto di non avere nulla a che fare con il post, ha aggiunto: "Dubito fortemente". Lo sceneggiatore ha immaginato che questa trovata serva solamente ad accompagnare il lancio della nuova piattaforma di video in streaming Max. "Siccome l'account rappresenta sia la nuova che la vecchia Gossip Girl e che il lancio di Max è tra una settimana, forse è solo un reminder ai fan che entrambe le serie saranno disponibili sulla piattaforma?", si è chiesto.

Mentre rimaniamo nel dubbio, non ci resta che aspettare per capire se questo post anticipi effettivamente qualche novità - come uno speciale celebrativo - o meno.