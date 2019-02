Gossip Girl potrebbe tornare in tv con un remake

La rete americana The CW non esclude la possibilità di riportare in tv la sua serie di successo Gossip Girl con una nuova versione. Lo ha confermato il presidente Mark Pedowitz al TCA press tour invernale, immaginando per il patinato teen drama di Josh Schwartz e Stephanie Savage un riavvio simile a quello che negli ultimi mesi ha interessato Streghe e Roswell.

"Ne stiamo discutendo, ma non so se ci arriveremo", ha detto Pedowitz ai giornalisti. "Non so come potrebbe essere. Molto dipende da Warner Bros. Television [che ne detiene i diritti], Josh e Steph, perché non vorremmo fare niente senza di loro".

Uno dei maggiori successi di The CW e la produzione che ha lanciato le carriere di Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford e Ed Westwick, Gossip Girl ha raccontato per sei stagioni, fino al 2012, le vite di un gruppo di adolescenti dell'alta società di New York e dei loro genitori tutt'altro che perfetti, tormentati da una ben informata blogger dall'identità misteriosa nota come "Gossip Girl".