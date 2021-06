Gossip Girl: Nuovi scandali, api regine e segreti nel trailer ufficiale della serie sequel

News Serie TV

Al centro del reboot, in arrivo su HBO Max dal prossimo 8 luglio, c'è un nuovo gruppo di studenti privilegiati di Manhattan.

Sono passati quasi 10 anni dal finale di Gossip Girl, il teen drama di culto andato in onda per sei stagioni sull'americana The CW e diventato un fenomeno mondiale. Eppure, guardando il trailer ufficiale della serie sequel che debutterà negli Stati Uniti in streaming su HBO Max il prossimo 8 luglio, sembra che i protagonisti e le dinamiche che regolavano il mondo della serie originale non siano cambiati affatto. Ci sono il glamour, gli scandali, un'outsider che sconvolge le vite di una gruppo di adolescenti viziati abituati ad ottenere sempre tutto e, naturalmente, c'è l'inconfondibile voce di Kristen Bell che torna come Gossip Girl, a narrare "le vite scandalose dell'elite di Manhattan".

La trama del reboot di Gossip Girl

La nuova Gossip Girl, guidata da Joshua Safran come showrunner e produttore esecutivo e con i creatori della serie originale Josh Schwartz e Stephanie Savage coinvolti come produttori esecutivi, è ambientata diversi anni dopo la serie originale, precisamente otto anni dopo la chiusura del famoso blog che ha reso le vite degli ex protagonisti un inferno. Al centro del racconto c'è un nuovo gruppo di studenti di Manhattan, ovviamente ricchi e privilegiati. Nonostante il famoso blog di Gossip Girl sia ormai stato oscurato, i nuovi personaggi dovranno comunque vedersela con una nuova blogger, o meglio - come si capisce dalla nuova clip - un'influencer di Instagram, che ora potrebbe essere più spietata che mai. Il drama, che sarà molto più inclusivo dell'originale, "racconterà quanto i social media e la stessa New York siano profondamente cambiati negli ultimi anni", si legge nella descrizione ufficiale.

Il cast

Il nutrito cast del reboot di Gossip Girl include Emily Alyn Lind nei panni di Audrey Hope, Eli Brown come Otto Bergmann IV, Whitney Peak nel ruolo di Zoya Lott, Thomas Doherty in quello di Max Wolfe, Jordan Alexander nei panni di Julien Calloway, Evan Mock come Aki Menzies, Zión Moreno come Luna La, Savannah Lee Smith nel ruolo di Monet de Haan e Tavi Gevinson in quello di Kate Keller. Numerosi gli attori a cui sono stati affidati ruoli ricorrenti o da guest star, tra cui l'ex star di YOU Elizabeth Lail, Donna Murphy e Laura Benanti.

Per tutte le informazioni più dettagliate, vi rimandiamo al nostro speciale con tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast del reboot sequel di Gossip Girl.