Gossip Girl: Nel sequel è tornato un personaggio della serie originale (ma non come ci aspetteremmo)

Il reboot del teen drama di culto è disponibile attualmente in streaming negli Stati Uniti su HBO Max.

Piccolo colpo di scena nella serie sequel di Gossip Girl, che ormai da qualche settimana è disponibile negli Stati Uniti in streaming su HBO Max. Nel quarto episodio gli spettatori si sono trovati di fronte a un ritorno inaspettato e piuttosto particolare: un volto noto della serie originale ha fatto una breve apparizione. Se volete evitare gli spoiler e non scoprire di chi si tratta, vi invitiamo a non proseguire con la lettura.

Gossip Girl: Ecco chi è tornato nella nuova serie (SPOILER)

Nell'ultimo episodio disponibile in streaming su HBO Max una delle protagoniste della nuova serie, Zoya interpretata da Whitney Peak, si è trovata faccia a faccia con un ragazzino (interpretato da Azhy Robertson) che ha svelato di essere Milo, il figlio della cattivissima Georgina Sparks (Michelle Trachtenberg), tra i protagonisti della serie originale di Gossip Girl. In una scena il bambino si offre di aiutare Zoya nei preparativi di una festa di compleanno e, quando lei rifiuta, lui dice: "Chiaramente, non sai chi sono. Il mio cognome è Sparks. In realtà Ivanov, ma al giorno d'oggi è meglio lasciar perdere. Google è tuo amico. Una volta che lo userai, lo sarò anch'io". Ma non è tutto. Quando Zoya entra in casa di Milo, si intravedono diverse foto di Georgina (che quindi appare solo in foto, sfortunatamente) insieme ai suoi amici, compresa una foto in cui campeggia al centro niente meno che Blair Waldorf!

La spiegazione dello showrunner

Come ricorderete, Milo – il figlio del personaggio di Michelle Trachtenberg e un uomo sposato di nome Serge con cui aveva avuto una relazione – è nato tra la terza e la quarta stagione della serie originale andata in onda su The CW dal 2007 al 2012. Sebbene Georgina abbia inizialmente fatto credere che Milo fosse figlio di Dan Humphrey (Penn Badgley), la sua rete di bugie alla fine è venuta a galla. Lo showrunner Joshua Safran aveva già messo in guardia gli spettatori prospettando la possibilità di qualche ritorno. Ora, però, ha spiegato a TVLine i motivi di una scelta così particolare. “All'inizio pensavamo di voler assolutamente riportare nello show gli attori della serie originale. Sarei morto per avere Michelle nello show! Ma poi abbiamo deciso di lasciar conoscere al pubblico i nuovi personaggi prima, si spera, di riportare indietro alcune persone. Insomma se ci fosse stata Serena, il pubblico avrebbe voluto un intero episodio su Serena", ha spiegato Safran.

Gossip Girl: Torneranno altri personaggi dalla serie originale?

Gli sceneggiatori, insomma, non volevano distogliere l'attenzione dei fan dai nuovi protagonisti e hanno optato per una piccola incursione di questo tipo che però strizza l'occhio a chi è rimasto affezionato alla prima Gossip Girl. "Quindi abbiamo pensato a qualcuno che potevamo coinvolgere e che non avrebbe sconvolto la storia. Sono sempre stato ossessionato da Milo, ero lì quando da piccolo è stato inserito nella serie, e l'idea di esplorare dove era finito ora era troppo deliziosa per lasciarsela sfuggire", ha continuato lo showrunner. Ma perché focalizzarsi proprio su Georgina, decisamente uno dei personaggi più detestati dello show originale? "L'idea che Georgina abbia un santuario dedicato a Blair in casa sua è così divertente! Di tutte queste persone che ha intorno nella sua vita, il suo obiettivo è ancora Blair. Deve vedere la faccia di Blair ogni giorno per avere energia. O per essere ispirata a fare del male”.

Safran, infine, ha ribadito che altri volti più o meno noti appariranno nei prossimi episodi del reboot. "C'è un episodio in cui apparirà più di un personaggio già conosciuto. Ci divertiremo molto", ha anticipato. Upper East Side, conviene tenere gli occhi ben aperti!