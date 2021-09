Gomorra 5 ha una data di uscita: La svela il tesissimo trailer ufficiale della stagione finale

News Serie TV

La serie cult Sky Original nata da un'idea di Roberto Saviano torna su Sky e in streaming su NOW a novembre: ecco le anticipazioni e i nuovi personaggi.

La guerra sarà totale nell'ultima attesissima stagione di Gomorra: La serie, il cult targato Sky Original ormai diventato un successo mondiale. Il trailer ufficiale, appena rilasciato da Sky, svela finalmente la data di uscita dell'ultimo ciclo di episodi che chiuderà l'epopea criminale dei Savastano iniziata ormai 7 anni fa. Gli ultimi dieci episodi, diretti da Marco D'Amore e Claudio Cupellini, arriveranno su Sky e in streaming su NOW a partire dal 19 novembre. Tante le novità - sono diversi i nuovi personaggi annunciati - ma soprattutto un graditissimo ritorno, quello di Ciro Di Marzio (Marco D'Amore) creduto morto alla fine della terza stagione e tornato in scena in Lettonia, come svelato dal film che lo ha visto protagonista, L'Immortale. Il trailer ufficiale anticipa lo scontro finale tra Genny Savastano (Salvatore Esposito) e Ciro, che sarà più feroce che mai.





Gomorra 5: La trama dell'ultima stagione

L'ultima volta avevamo lasciato Genny costretto in un bunker, latitante proprio come era stato suo padre Pietro Savastano. Lo scontro tra i Levante e Patrizia aveva lasciato Napoli in macerie, costringendo l'ultimo boss dei Savastano a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia e senza più Azzurra (Ivana Lotito) e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Proprio Azzurra nel trailer gli rimprovera di essere diventato come suo padre, la persona che più ha odiato al mondo. Mentre l'ex re di Forcella Enzo Sangue Blu (Arturo Muselli) è divorato dal rimorso per aver visto troppi compagni morire per colpa sua, l'unico alleato di Genny è ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli di cui finalmente ci viene detto qualcosa di più. Quando a Napoli si sparge la voce che Ciro Di Marzio è vivo, le carte in tavola vengono completamente rimescolate. E per Genny nulla sarà più come prima.

Gomorra 5: La resa dei conti tra Genny e Ciro nel nuovo teaser trailer e nel poster della stagione finale Leggi anche

I nuovi ingressi nel cast: Arriva finalmente 'O Maestrale

Nel nuovo trailer Sky ha mostrato per la prima volta diversi nuovi personaggi che si interfacceranno con gli storici protagonisti della serie nella stagione finale. Conosciamo, finalmente, il feroce boss di Ponticelli Don Angelo detto 'O Maestrale che è interpretato da Domenico “Mimmo” Borrelli (5 è il numero perfetto, L’equilibrio); il suo aiuto si rivelerà fondamentale per permettere a Genny di proseguire la guerra contro i Levante e riprendersi Secondigliano. Tania Garribba (Il Primo Re, Tutto il mio folle amore) interpreta invece Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale, donna dal carattere feroce al pari del marito e un’intelligenza astuta e raffinata. Nei panni di ‘O Munaciello, uno dei capipiazza di Secondigliano, entra nel cast anche Carmine Paternoster (Gomorra, L’intervallo). E ancora Antonio Ferrante (Preferisco il rumore del mare, Tutti i soldi del mondo) e Nunzia Schiano (Dogman, Reality, Benvenuti al Sud), a interpretare rispettivamente Vincenzo Garignano detto ‘O Galantommo, anziano boss di un piccolo paese alle pendici del Vesuvio, e Nunzia, donna fiera e infaticabile, da quasi cinquant’anni sua devota moglie.