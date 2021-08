Gomorra 5: La resa dei conti tra Genny e Ciro nel nuovo teaser trailer della stagione finale

News Serie TV

La serie di successo basata sul bestseller di Roberto Saviano torna con l'ultimo capitolo su Sky e in streaming su NOW a novembre.

L'immortale è tornato e la resa dei conti è vicina nel nuovo teaser trailer ufficiale della quinta e ultima stagione di Gomorra: La serie che vedrà l'uno contro l'altro Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) e Genny Savastano (Salvatore Esposito). In attesa dell'arrivo dell'ultimo ciclo di episodi - su Sky e in streaming su NOW a novembre - è stato rilasciato anche il poster ufficiale (che vedete più in basso) che ribadisce il concetto: il capitolo finale della serie di successo tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano sarà un testa a testa tra i due storici protagonisti amici/fratelli/nemici/alleati interpretati da D'Amore e Esposito.

Gomorra 5: Le anticipazioni dell'ultima stagione

Distribuita in oltre 190 territori in tutto il mondo, Gomorra è una delle serie italiane più apprezzate all'estero e si è meritata un ottimo quinto posto nella classifica delle produzioni non americane più importanti dello scorso decennio stilata dal New York Times. L'ultima stagione ci assicurerà il gran finale: girata tra Napoli e Riga, può contare su un team di scrittura rodato, con gli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano, affiancati da Gianluca Leoncini e Valerio Cilio. Dietro la macchina da presa si sono alternati Marco D'Amore, reduce dall'esperienza del film L'immortale che l'ha visto anche come protagonista, e Claudio Cupellini, al timone sin dagli esordi della serie.

La trama ufficiale di Gomorra 5

Nel nuovo teaser vediamo il ritorno sul set degli amatissimi protagonisti: Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione, e il grande ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato dal film L’immortale – clamorosamente tornato in scena in Lettonia. "Pensavo di essere morto veramente, ma tu mi hai fatto nascere di nuovo", dice Ciro nella clip. Nei nuovi episodi, Genny dovrà rinunciare al suo sogno di normalità e tornare necessariamente in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. E con Ciro di nuovo a Napoli, per Genny nulla sarà più come prima.