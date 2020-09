Gomorra 5, e dopo? Salvatore Esposito e Marco D'Amore ironizzano sulla fine della serie

News Serie TV

Gli interpreti di Genny e Ciro non sanno cosa faranno dopo aver girato la quinta stagione: la divertente gag.

La notizia della conclusione di Gomorra: La Serie, di cui ieri è stata annunciata la quinta e ultima stagione, ha spiazzato moltissimi fan. A giudicare dai commenti postati sui social, molti appassionati non riescono a rassegnarsi all'idea di non rivedere più Genny e Ciro, quest'ultimo creduto morto alla fine della terza stagione, solo per riapparire poi nel film L'Immortale. Ma non sono i soli. Gli stessi protagonisti Salvatore Esposito e Marco D'Amore dovranno fare i conti con l'addio ai loro personaggi e con fine della serie che li ha fatti conoscere in tutto il mondo. Cosa faranno dopo? Gli attori hanno scherzato a riguardo postando un divertente video su Instagram.





"Apriamo una pizzeria?", il video postato da Genny e Ciro

"Cosa faremo dopo Gomorra 5? Avete consigli?", hanno scritto su Instagram Esposito e D'Amore che in questo momento si trovano a Riga, in Lettonia, proprio per girare alcune scene dell'ultima stagione della serie di Sky. Nel video li vediamo fianco a fianco mentre ragionano sul fatto che, dopo aver ultimato le riprese, saranno disoccupati. "Come, è l'ultima stagione? E io che faccio dopo?", dice Salvatore Esposito rivolgendosi al collega naturalmente in dialetto napoletano. "E che ne so, apriamo una pizzeria!", la risposta di D'Amore. In alternativa, ribatte Esposito, un chioschetto di taralli. Tra i commenti, c'è anche quello del cantautore Giuliano Sangiorgi che suggerisce una carriera musicale. "Mi servono due coristi", scrive il leader dei Negramaro.

Gomorra 5: Le anticipazioni

Il primo ciak dell'ultima stagione di Gomorra è stato battuto solo qualche giorno fa nella capitale lettone. Le riprese, che si svolgeranno tra Riga e Napoli, continueranno fino ad aprile 2021. Come è ormai noto, negli ultimi episodi tornerà Marco D'Amore nei panni di Ciro Di Marzio ma anche in quelli di regista. "L'Immortale" ritroverà l'amico Genny che intanto avrà abbandonato la carriera imprenditoriale tornando latitante. Riusciranno i due, di nuovo insieme, a vincere la guerra di potere che, a Napoli, riesploderà più violenta di prima?